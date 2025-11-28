Meesho IPO में पैसा लगाने की आ गई डेट, कितना है GMP? जापान के इस अरबपति ने लगाया पैसा
भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी मीशो (Meesho IPO) का 5,421.2 करोड़ रुपये का आईपीओ 3 दिसंबर, 2025 को खुलेगा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। खुदरा निवेशकों के लिए 10% हिस्सा आरक्षित है। शेयरों का अलॉटमेंट 8 दिसंबर को और लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगी। मीशो आईपीओ का जीएमपी कितने रुपये है आइए जानते हैं।
नई दिल्ली। भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी मीशो का ₹5,421.2 करोड़ का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बुधवार, 3 दिसंबर को खुलेगा और शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को बंद होगा। इस प्राइस बैंड ₹105 से ₹111 प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। मीशो के शेयरों का अंकित मूल्य ₹1 होगा। मीशो में सॉफ्टबैंक समूह ने भी पैसा लगाया है। जिसके सीईओ मासायोशी सन हैं।
मीशो आईपीओ में खुदरा निवेशक 135 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें न्यूनतम ₹14,985 का निवेश शामिल होगा। इसके बाद 135 शेयरों के गुणकों में आवेदन किया जा सकता है।
हालांकि, कुल आईपीओ साइज का केवल 10% ही खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है। हाल ही में लिस्ट कई अन्य आईपीओ की तरह, इस निर्गम का 75% हिस्सा योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित किया गया है। शेष 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (एचएनआई) के लिए आरक्षित है।
छोटे एचएनआई के लिए, न्यूनतम बोली लॉट साइज़ 1,890 शेयर होगा और इसमें न्यूनतम ₹2,09,790 का निवेश शामिल होगा, जबकि बड़े एचएनआई के लिए, न्यूनतम लॉट साइज़ 9,045 शेयर होगा और इसमें न्यूनतम ₹10 लाख का निवेश शामिल होगा।
मीशो के ₹5,421 करोड़ के आईपीओ में ₹4,250 करोड़ मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे, साथ ही मौजूदा निवेशकों द्वारा ₹1,171.2 करोड़ मूल्य के ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) भी शामिल होंगे।
लिस्टिंग के बाद का बाजार पूंजीकरण कितना होगा
प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर, मीशो का लिस्टिंग के बाद का बाजार पूंजीकरण ₹50,000 करोड़ होगा। प्रमोटर होल्डिंग, जो वर्तमान में 19.08% है, आईपीओ के बाद घटकर 16.76% रह जाएगी।
बुक-रनिंग लीड मैनेजर कौन हैं?
कोटक कैपिटल, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली, एक्सिस कैपिटल और सिटीग्रुप मीशो आईपीओ के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।
कब होगा शेयरों का अलॉटमेंट
शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 8 दिसंबर को होगा, जबकि शेयर बाजारों में शेयरों का कारोबार या लिस्टिंग 10 दिसंबर को होगी।
मीशो आईपीओ जीएमपी
मीशो आईपीओ का GMP 33 रुपये है। इन्वेस्टोग्रेन के मुताबिक 28 नवंबर 2025 को सुबह 07:37 बजे इसका GMP 0 बढ़त दिखा रहा है। मीशो आईपीओ का अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹33 (कैपिटल प्राइस + आज का जीएमपी) है। प्रति शेयर अपेक्षित लाभ/हानि प्रतिशत 0.00% है। अगले कुछ दिनों में GMP की और साफ हो पाएगी।
