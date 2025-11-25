Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SEBI से मिली सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के लिए मंजूरी, यहां जानें प्राइस बैंड से लेकर हर एक डिटेल

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    IPO News: शेयर बाजार नियंत्रित करने वाली संस्था सेबी (SEBI) ने एक और कंपनी को आईपीओ के लिए मंजूरी दी है। प्राइमरी मार्केट में जल्द सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की एंट्री होने वाली है। सेबी ने फाइनली सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के लिए मंजूरी दें दी है। आइए इसके बारे में हर एक डिटेल जानते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। प्राइमरी में आए दिन नए आईपीओ की एंट्री होती रहती है। अब जल्द सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। सेबी की ओर से इसे मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने जून 2025 में आईपीओ को लेकर पेपर सबमिट किए थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइए आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। 

    आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल

    सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज अपने आईपीओ के तहत ऑफर फोर सेल के जरिए 27,644,231 शेयर्स जारी करने जा रही है। इनकी फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। इसके प्रमोटर्स में श्री हरि ट्रस्ट, धीरजकुमार सवजीभाई वसोया और समारा कैपिटल मार्केट्स होल्डिंग लिमिटेड शामिल हैं। 

    ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि आईपीओ के तहत मिलने वाली राशि सीधे शेयरहोल्डर्स के खाते में जाएगी। 

    कैसा रहा कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन?

    सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज वित्त वर्ष 2024-25 में रेवेन्यू ₹1,024.88 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹795.5 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024- 25 में इसका नेट प्रॉफिट ₹25.15 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022- 2023 में यह ₹11.9 करोड़ था।

    सुदीप फार्मा आईपीओ का आखिरी दिन

    सुदीप फार्मा आईपीओ (Sudeep Pharma IPO) के जीएमपी का हर कोई दीवाना हो रहा है। ग्रे मार्केट (IPO GMP) में इस आईपीओ ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आज इस आईपीओ में निवेश करने का आखिरी दिन है। आप इस आईपीओ में शाम 5 बजे तक निवेश कर सकते हैं। 

    दोपहर 3.30 बजे तक इसका कुल सब्सक्रिप्शन 88.61 गुना हो चुका है। 

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US