SEBI से मिली सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के लिए मंजूरी, यहां जानें प्राइस बैंड से लेकर हर एक डिटेल

नई दिल्ली। प्राइमरी में आए दिन नए आईपीओ की एंट्री होती रहती है। अब जल्द सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। सेबी की ओर से इसे मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने जून 2025 में आईपीओ को लेकर पेपर सबमिट किए थे।

आइए आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं। आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज अपने आईपीओ के तहत ऑफर फोर सेल के जरिए 27,644,231 शेयर्स जारी करने जा रही है। इनकी फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। इसके प्रमोटर्स में श्री हरि ट्रस्ट, धीरजकुमार सवजीभाई वसोया और समारा कैपिटल मार्केट्स होल्डिंग लिमिटेड शामिल हैं।

ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि आईपीओ के तहत मिलने वाली राशि सीधे शेयरहोल्डर्स के खाते में जाएगी। कैसा रहा कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन? सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज वित्त वर्ष 2024-25 में रेवेन्यू ₹1,024.88 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹795.5 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024- 25 में इसका नेट प्रॉफिट ₹25.15 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022- 2023 में यह ₹11.9 करोड़ था।

