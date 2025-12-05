Meesho IPO को मिला धमाकेदार रिस्पॉन्स, आखिरी दिन 79 गुना सब्सक्राइब; किसने दिखाया भरोसा, कितना है जीएमपी?

Meesho IPO GMP : ई-कॉमर्स कंपनी मीशो के आईपीओ (Meesho IPO) को बाजार में गजब का रिस्पॉन्स मिल रहा है। शेयर बिक्री के आखिरी दिन यह 79.02 गुना सब्सक्राइब हुआ। एनएसई के अनुसार, 5,421 करोड़ रुपए के आईपीओ के मुकाबले 27.79 करोड़ शेयर की पेशकश थी, लेकिन निवेशकों ने 21.96 अरब (2196 करोड़) शेयरों के लिए बोलियां लगा दीं। निवेशकों की अलग-अलग श्रेणियों में भी मीशो का जलवा साफ दिखा।

क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (Qualified Institutional Buyers) का हिस्सा 120.18 गुना सब्सक्राइब हुआ, जो सबसे बड़ा भरोसा दिखाता है। NII यानी गैर-संस्थागत निवेशक से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह हिस्सा 38.15 गुना भरा। इसके अलावा रिटेल निवेशकों (RII) ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उनका हिस्सा 19.04 गुना सब्सक्राइब हुआ।

Meesho IPO से जुड़ी से जरूरी तारीखे कब खुला 3 दिसंबर कब बंद होगा 5 दिसंबर अलॉटमेंट कब हो सकती है 8 दिसंबर लिस्टिंग कब हो सकती है 10 दिसंबर Meesho IPO से जुड़ी बेसिक डिटेल्स फेस वैल्यू 1 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड 105 रुपए से 111 रुपये लॉट साइज 135 शेयर्स इश्यू साइज 48,83,96,721 शेयर्स (5421.20 करोड़ रुपए ) फ्रेश इश्यू 38,28,82,882 शेयर्स (4250 करोड़ रुपए) ऑफर फॉर सेल 10,55,13,839 शेयर्स (1171.20 करोड़ रुपए) ब्रांड की तेजी से बढ़ती ग्रोथ और निवेशकों की आक्रामक दिलचस्पी ने इसे इस साल के सबसे चर्चित IPO में शामिल कर दिया है। बता दें कि रात 9 बजे तक ग्रे-मार्केट में मीशो का जीएमपी 46.5 (Meesho IPO GMP) रुपए था। निवेश करें या फिर नहीं? ब्रोकरेज फर्म एंजेल वन की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि इसका पीई रेश्यो (Price to Earning Ratio) नेगेटिव है। इसलिए इसकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती। आप इसके वित्तीय प्रदर्शन EBITDA भी नेगेटिव देख सकते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद एंजेल वन से लॉग टर्म खरीदने की सलाह दी है। शॉर्ट टर्म में इसे लेकर पैसा बढ़ाने की न सोचे।