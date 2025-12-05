Language
    Meesho IPO में निवेश करने का आखिरी मौका, कहां पहुंचा GMP; फायदा मिलेगा या नहीं?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:11 AM (IST)

    IPO News: शॉपिंग ऐप मीशो शेयर बाजार में एंट्री लेने की तैयारी कर रही है। इसका आईपीओ (Meesho IPO) 3 दिसंबर को खुलकर 5 दिसंबर को यानी आज शाम 5 बजे बंद ह ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। शॉपिंग ऐप मीशो अब जल्द शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री करने वाला है। कंपनी अपने आईपीओ (Meesho IPO) के जरिए 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। मीशो आईपीओ (Meesho IPO GMP) को निवेशकों की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है। मसलन पहले दिन ही मीशो आईपीओ फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निवेशक इस आईपीओ में खास दिलचस्पी इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी (IPO GMP) कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स शॉपिंग ऐप में ये काफी फेमस ब्रांड है। लोग इससे शॉपिंग करना इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सामान किफायती कीमत पर मिल जाता है। 

    सबसे पहले जानते हैं कि इसे अब तक कितना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है?

    कितना मिला सब्सक्रिप्शन?

    दिन QIB रिटेल निवेश कुल
    पहले दिन 2.18% 4.13% 2.46%
    दूसरे दिन 7.15% 9.65% 8.28%

    मीशो आईपीओ से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीख

    कब खुला 3 दिसंबर
    कब बंद होगा 5 दिसंबर
    अलॉटमेंट कब हो सकती है 8 दिसंबर
    लिस्टिंग कब हो सकती है 10 दिसंबर

    मीशो आईपीओ से जुड़ी बेसिक डिटेल्स

    फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर
    प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये
    लॉट साइज 135 शेयर्स
    इश्यू साइज 48,83,96,721 शेयर्स (5421.20 करोड़ रुपये )
    फ्रेश इश्यू 38,28,82,882 शेयर्स (4250 करोड़ रुपये)
    ऑफर फॉर सेल 10,55,13,839 शेयर्स (1171.20 करोड़ रुपये)

    ब्रोकरेज फर्म ने क्या दी सलाह?

    एंजेल वन की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि इसका पीई रेश्यो(Price to Earning Ratio) नेगेटिव है। इसलिए इसकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती। आप इसके वित्तीय प्रदर्शन EBITDA भी नेगेटिव देख सकते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद एंजेल वन से लॉग टर्म खरीदने की सलाह दी है। शॉर्ट टर्म में इसे लेकर पैसा बढ़ाने की न सोचे।

     (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

