Meesho IPO में निवेश करने का आखिरी मौका, कहां पहुंचा GMP; फायदा मिलेगा या नहीं?

सबसे पहले जानते हैं कि इसे अब तक कितना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है?

मीशो आईपीओ से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीख

कब खुला 3 दिसंबर कब बंद होगा 5 दिसंबर अलॉटमेंट कब हो सकती है 8 दिसंबर लिस्टिंग कब हो सकती है 10 दिसंबर

मीशो आईपीओ से जुड़ी बेसिक डिटेल्स

फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये लॉट साइज 135 शेयर्स इश्यू साइज 48,83,96,721 शेयर्स (5421.20 करोड़ रुपये ) फ्रेश इश्यू 38,28,82,882 शेयर्स (4250 करोड़ रुपये) ऑफर फॉर सेल 10,55,13,839 शेयर्स (1171.20 करोड़ रुपये)

ब्रोकरेज फर्म ने क्या दी सलाह?

एंजेल वन की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि इसका पीई रेश्यो(Price to Earning Ratio) नेगेटिव है। इसलिए इसकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती। आप इसके वित्तीय प्रदर्शन EBITDA भी नेगेटिव देख सकते हैं। हालांकि इन सबके बावजूद एंजेल वन से लॉग टर्म खरीदने की सलाह दी है। शॉर्ट टर्म में इसे लेकर पैसा बढ़ाने की न सोचे।

(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)