MCX के हर एक शेयर पर मिलेंगे 5 नए शेयर, पहली बार होगा स्टॉक स्प्लिट, कंपनी ने फिक्स कर दी रिकॉर्ड डेट
नई दिल्ली। शेयर बाजार के मल्टीबैगर शेयर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX Share) ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट करने का ऐलान किया है। खास बात है कि शेयरों का विभाजन 1:5 के रेशियो में होगा यानी हर एक शेयर के बदले 5 स्टॉक मिलेंगे। कंपनी ने इस कॉरपोरेट एक्शन के लिए शेयरहोल्डर्स की पात्रता तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है।
स्टॉक स्प्लिट की घोषणा के बाद 18 दिसंबर को सुबह शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स के शेयरों ने हल्की गिरावट दिखाई, लेकिन अब मजबूती के साथ 1033 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।
बाजार बंद होने के बाद ऐलान
17 दिसंबर को शेयर मार्केट बंद होने के बाद एमसीएक्स ने स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया। स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में MCX ने घोषणा की कि उसने स्टॉक स्प्लिट के लिए 2 जनवरी को रिकॉर्ड डेट तय की है।
यह तब हुआ जब कंपनी ने सितंबर में घोषणा की थी कि उसके शेयरहोल्डर्स ने कंपनी के उस प्लान को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर को 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा।
मुझे MCX के कितने नए शेयर मिलेंगे?
अगर किसी शेयरहोल्डर के पास MCX के 10 शेयर हैं, जिनकी कीमत हर शेयर 1000 रुपये है, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास कंपनी के 50 शेयर होंगे, और हर शेयर की कीमत 200 रुपये होगी। हालांकि, स्टॉक स्प्लिट के बाद भी उसकी होल्डिंग की कुल कीमत 1,000 रुपये ही रहेगी।
कितना रिटर्न दे चुके MCX के शेयर?
एमसीएक्स के शेयर, मल्टीबैगर स्टॉक हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में करीब 500% रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल अब तक यह शेयर 60 फीसदी तो पिछले 6 महीनों में 26 फीसदी चढ़ चुका है।
