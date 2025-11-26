MCX के शेयरों का कमाल, 8 महीने से लगातार हर माह दिया 16% रिटर्न, 10000 रुपये के पार पहुंचा भाव

नई दिल्ली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के शेयर 26 नवंबर को 4 प्रतिशत बढ़कर 10,250 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। खास बात है कि इस साल मार्च में 4,408 रुपये के रिकॉर्ड निम्न स्तर से यह शेयर केवल आठ महीनों में 132 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। ऐसे में हर महीने इस शेयर ने 16.50 फीसदी रिटर्न दिया है जो बैंक एफडी से दोगुना है।

एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 कारोबारी सेशन्स में से 8 सेशन में एमसीएक्स के शेयरों का भाव बढ़ा है। 10,000 रुपये प्रति शेयर के अहम लेवल पर आने के बाद कंपनी का वर्तमान बाजार पूंजीकरण 52,400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

साल दर साल बंपर रिटर्न पिछले 5 सालों में एमसीएक्स के शेयरों में 530 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है जबकि अधिकतम अवधि में यह स्टॉक 690 प्रतिशत चढ़ गया है। वहीं, इस साल अब तक एमसीएक्स के शेयर लगभग 62 प्रतिशत रिटर्न दे चुके हैं, जबकि 2024 में 95 प्रतिशत और 2023 में लगभग 106 प्रतिशत की तेजी दिखाई है।