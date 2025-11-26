Language
    MCX के शेयरों का कमाल, 8 महीने से लगातार हर माह दिया 16% रिटर्न, 10000 रुपये के पार पहुंचा भाव

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    MCX के शेयरों ने पहली बार 10000 का स्तर छुआ है और इसके साथ ही ऑल टाइम हाई लगा दिया है। पिछले 5 सालों में एमसीएक्स के शेयरों में 530 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है जबकि इस साल अब तक एमसीएक्स के शेयर लगभग 62 प्रतिशत रिटर्न दे चुके हैं।

    नई दिल्ली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के शेयर 26 नवंबर को 4 प्रतिशत बढ़कर 10,250 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। खास बात है कि इस साल मार्च में 4,408 रुपये के रिकॉर्ड निम्न स्तर से यह शेयर केवल आठ महीनों में 132 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। ऐसे में हर महीने इस शेयर ने 16.50 फीसदी रिटर्न दिया है जो बैंक एफडी से दोगुना है।

    एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 10 कारोबारी सेशन्स में से 8 सेशन में एमसीएक्स के शेयरों का भाव बढ़ा है। 10,000 रुपये प्रति शेयर के अहम लेवल पर आने के बाद कंपनी का वर्तमान बाजार पूंजीकरण 52,400 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

    साल दर साल बंपर रिटर्न

    पिछले 5 सालों में एमसीएक्स के शेयरों में 530 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है जबकि अधिकतम अवधि में यह स्टॉक 690 प्रतिशत चढ़ गया है। वहीं, इस साल अब तक एमसीएक्स के शेयर लगभग 62 प्रतिशत रिटर्न दे चुके हैं, जबकि 2024 में 95 प्रतिशत और 2023 में लगभग 106 प्रतिशत की तेजी दिखाई है।

    MCX पर बुलिश ब्रोकरेज

    एमसीएक्स के शेयरो में तेजी की राय देते हुए एक्सिस कैपिटल ने हाल ही में 12500 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, यूबीएस ने भी टारगेट प्राइस 10,000 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, और 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी है।

