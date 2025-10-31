Q2 Results: मारुति सुजुकी का मुनाफा 7% बढ़कर ₹3,293 करोड़ हुआ, रेवेन्यू में 13% की छलांग; नतीजे आते ही भागा शेयर

नई दिल्ली| Maruti Suzuki Q2: देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) ने सितंबर तिमाही (Q2 FY25) के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिसमें कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7% बढ़कर 3,293 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 3,069 करोड़ रुपए था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी के अनुसार, इस तिमाही में ऑपरेशनल रेवेन्यू 13% बढ़कर 42,101 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 37,203 करोड़ रुपए था। कुल आय (Total Income) भी बढ़कर 43,014 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल यह 38,678 करोड़ रुपए थी।

हालांकि, कंपनी का EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले की आय) मामूली रूप से बढ़कर 4,434 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 4,417 करोड़ रुपए था। EBITDA मार्जिन घटकर 10.53% रह गया, जो पिछले साल 11.87% था। इसका मतलब है कि लागत बढ़ने से ऑपरेटिंग मार्जिन पर थोड़ा दबाव बना रहा।

5.06 लाख करोड़ है मार्केट कैप कंपनी का मार्केट कैप 5.06 लाख करोड़ रुपए है। स्टॉक का P/E रेशियो 35, ROE 15.9%, और ROCE 21.7% है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.84% है। विशेषज्ञों के अनुसार, मजबूत सेल्स ग्रोथ और ग्रामीण मांग में सुधार से Maruti Suzuki आने वाले क्वार्टरों में भी स्थिर प्रदर्शन बनाए रख सकती है।