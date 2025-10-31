Q2 Results Live Updates: आज कैसे रहेंगे मारुति सुजुकी के नतीजे, वेदांता समेत इन 67 कंपनियों के Q2 रिजल्ट का इंतजार

31 Oct 2025 11:24:14 AM

Q2 results live: नतीजों के बाद शेयरों में लगभग 15% की बढ़त

Navin Fluorine International Q2 results live:नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल के शेयर ने बीएसई पर 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 5747.95 रुपये पर पहुंच गए। सुबह यह 5,698.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बोर्ड ने 6.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंट घोषित किया और रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर तय की।

कंपनी ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 134.01 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 50.05 करोड़ रुपये था। बोर्ड ने कंपनी की सूरत इकाई में 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (R32 समतुल्य) तक की अतिरिक्त एचएफसी क्षमता स्थापित करने के लिए ₹236.50 करोड़ के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी है। बोर्ड ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नवीन फ्लोरीन एडवांस्ड साइंसेज लिमिटेड द्वारा दाहेज में बहुउद्देश्यीय संयंत्र सुविधा की बाधाओं को दूर करने के लिए ₹75 करोड़ के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।