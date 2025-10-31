Q2 Results Live Updates: आज कैसे रहेंगे मारुति सुजुकी के नतीजे, वेदांता समेत इन 67 कंपनियों के Q2 रिजल्ट का इंतजार
Q2 Results: शेयर बाजार में दूसरी तिमाही के नतीजों के लिहाज से 31 अक्तूबर का दिन अहम रहने वाला है। क्योंकि, आज मारुति सुजुकी,भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदांता, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीराम फाइनेंस, गेल इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और पतंजलि फूड्स समेत 67 कंपनीज अपने Q2 रिजल्ट जारी कर रही हैं।
इनमें सबसे अहम नतीजे देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के होंगे, जिस पर निवेशकों की नजर होगी। दरअसल, जीएसटी दरों में बड़ी कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने बंपर सेल्स के आंकड़े दिए हैं और कंपनी के शेयर भी लगातार अगस्त के बाद से तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
Q2 results live: नतीजों के बाद शेयरों में लगभग 15% की बढ़त
Navin Fluorine International Q2 results live:नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल के शेयर ने बीएसई पर 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 5747.95 रुपये पर पहुंच गए। सुबह यह 5,698.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बोर्ड ने 6.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंट घोषित किया और रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर तय की।
कंपनी ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 134.01 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 50.05 करोड़ रुपये था। बोर्ड ने कंपनी की सूरत इकाई में 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (R32 समतुल्य) तक की अतिरिक्त एचएफसी क्षमता स्थापित करने के लिए ₹236.50 करोड़ के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी है। बोर्ड ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, नवीन फ्लोरीन एडवांस्ड साइंसेज लिमिटेड द्वारा दाहेज में बहुउद्देश्यीय संयंत्र सुविधा की बाधाओं को दूर करने के लिए ₹75 करोड़ के वित्तपोषण को मंजूरी दी है।
Q2 Results Live Updates: नतीजों के बाद मोतीलाल ओसवाल के शेयरों में 5% की गिरावट
Q2 Results Live Updates: मोतीलाल ओसवाल के शेयरों में नतीजों के बाद 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का राजस्व, EBITDA और PAT में तिमाही दर तिमाही गिरावट देखने को मिली। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक परिचालन कर पश्चात लाभ ₹554 करोड़ रहा।
Bandhan Bank Q2 Result: तिमाही नतीजों के बाद बंधन बैंक के शेयरों में 6% की गिरावट
Q2 Result Updates: दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद बंधन बैंक के शेयरों में 6% की गिरावट आ गई है। कंपनी ने 30 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद Q2 रिजल्ट का ऐलान किया था। बंधन बैंक ने तिमाही नतीजों में हर मोर्चे पर निवेशकों को निराश किया। इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट घटकर ₹112 करोड़ रह गया, जबकि पिछली समान तिमाही में यह ₹937 करोड़ था। इसके अलावा बैंक की एसेट क्वालिटी भी कमजोर रही।
Maruti Q2 Results: कैसे रह सकते हैं मारुति सुजुकी के तिमाही नतीजे, रेवेन्यू में बढ़ोतरी की उम्मीद
ब्रोकरेज पोल की मानें तो मारुति सुजुकी के दूसरी तिमाही के नतीजे मिले-जुले रह सकते हैं। बेहत ऑटो सेल्स के चलते रेवेन्यू में 7 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, लगातार तीसरी तिमाही में कंपनी का मार्जिन 11% से नीचे रह सकता है।