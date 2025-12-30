Language
    विजय केडिया ने लगाया 26 रुपये वाले इस शेयर पर दांव, खरीद लिए 33 लाख रुपये के स्टॉक, 2 दिन में 10% बढ़ा भाव

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयरों में लगातार 2 दिन 5-5% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों में यह तेजी दिग्गज निवेशक विजय केडिया के निवेश के बा ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। देश के जाने-माने इन्वेस्टर विजय केडिया (Vijay Kedia Portfolio Shares) ने 26 रुपये वाले एक शेयर पर बड़ा दांव लगाया है। विजय केडिया के ऑफिस ने फार्मा सेक्टर की कंपनी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 33 लाख रुपये से ज़्यादा के शेयर खरीदे हैं। इसके बाद कंपनी के शेयरों 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है और भाव बढ़कर 26.20 रुपये हो गया है।

    खास बात है कि मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 29 दिसंबर को भी 5 फीसदी की तेजी के साथ 24.96 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। ऐसे में शेयर ने 2 दिन में दस फीसदी की तेजी दिखा दी है।

    विजय केडिया ने मंगलम ड्रग्स के कितने शेयर खरीदे?

    NSE के डेटा के अनुसार, विजय केडिया के ऑफिस, केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 29 दिसंबर को एक बल्क डील में 24.15 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के लगभग 1.38 लाख शेयर खरीदे। इससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 33.28 लाख रुपये हो गई।

    जिस कीमत पर फर्म ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वह पिछले क्लोजिंग प्राइस 24.96 रुपये प्रति शेयर से 3 प्रतिशत कम है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) और इंटरमीडिएट बनाती है।

    2 दिन में दस फीसदी की तेजी

    मंगलम ड्रग्स के शेयरों में दिसंबर के महीने में काफी सुस्ती देखने को मिली थी, लेकिन पिछले पांच दिनों में यह शेयर लगभग 10 प्रतिशत बढ़ गया है। हालांकि, पिछले छह महीनों में स्टॉक में लगभग 68 प्रतिशत की गिरावट आई है, और 2025 में अब तक यह 78 प्रतिशत से ज़्यादा नीचे गिर गया है।

    इस साल 1 जनवरी को 124.89 रुपये प्रति शेयर के 52-हफ़्ते के हाई पर पहुंचने के बाद, स्टॉक 82 प्रतिशत गिरकर कल 22.8 रुपये प्रति शेयर के नए 52-हफ़्ते के लो पर आ गया था।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स और
    इंटरमीडिएट्स बनाती है, जो दवाओं के निर्माण में काम आता है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लगभग 42 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, यह कंपनी बल्क ड्रग्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

