विजय केडिया ने लगाया 26 रुपये वाले इस शेयर पर दांव, खरीद लिए 33 लाख रुपये के स्टॉक, 2 दिन में 10% बढ़ा भाव

नई दिल्ली। देश के जाने-माने इन्वेस्टर विजय केडिया (Vijay Kedia Portfolio Shares) ने 26 रुपये वाले एक शेयर पर बड़ा दांव लगाया है। विजय केडिया के ऑफिस ने फार्मा सेक्टर की कंपनी मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के 33 लाख रुपये से ज़्यादा के शेयर खरीदे हैं। इसके बाद कंपनी के शेयरों 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया है और भाव बढ़कर 26.20 रुपये हो गया है।

खास बात है कि मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के शेयर 29 दिसंबर को भी 5 फीसदी की तेजी के साथ 24.96 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। ऐसे में शेयर ने 2 दिन में दस फीसदी की तेजी दिखा दी है।

जिस कीमत पर फर्म ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वह पिछले क्लोजिंग प्राइस 24.96 रुपये प्रति शेयर से 3 प्रतिशत कम है। मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) और इंटरमीडिएट बनाती है। 2 दिन में दस फीसदी की तेजी मंगलम ड्रग्स के शेयरों में दिसंबर के महीने में काफी सुस्ती देखने को मिली थी, लेकिन पिछले पांच दिनों में यह शेयर लगभग 10 प्रतिशत बढ़ गया है। हालांकि, पिछले छह महीनों में स्टॉक में लगभग 68 प्रतिशत की गिरावट आई है, और 2025 में अब तक यह 78 प्रतिशत से ज़्यादा नीचे गिर गया है।