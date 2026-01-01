रुकने का नाम नहीं ले रहा 28 रुपये वाला ये शेयर, लगातार चौथे दिन लगा अपर सर्किट, विजय केडिया ने लगाया है पैसा

नई दिल्ली। मशहूर निवेशक विजय केडिया (Vijay Kedia Portfolio Shares) ने जब से मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स (Mangalam Drugs and Organics share) कंपनी के शेयरों में पैसा लगाया है, तब से इस स्टॉक में लगातार तेजी है। 1 जनवरी को चौथे दिन लगातार इस शेयर में अपर सर्किट लगा है। गुरुवार सुबह कंपनी के शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ 28.88 रुपये पर खुले। खास बात है कि 29 दिसंबर से इस शेयर में लगातार चौथे कारोबारी सत्र से 5 फीसदी के अपर सर्किट लग रहे हैं।

विजय केडिया के ऑफिस, केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 29 दिसंबर को ही इस कंपनी के शेयर खरीदे थे। 4 दिन में 20% भागे शेयर मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स कंपनी के शेयर पिछले 4 दिनों में 20 फीसदी तक चढ़ गए हैं। 29 दिसंबर को कंपनी के शेयर 24.35 रुपये पर खुले और 1 जनवरी को 28.88 रुपये पर पहुंच गए। 29, 30 औ 31 दिसंबर को यह स्टॉक 5 प्रतिशत उछला और 1 जनवरी को भी 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ खुला।

विजज केडिया ने कितने शेयर खरीदे? 29 दिसंबर को एक बल्क डील में दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने 24.15 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स के लगभग 1.38 लाख शेयर खरीदे। इस ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू 33.28 लाख रुपये रही।

पिछले छह महीनों में इस स्टॉक में लगभग 58 प्रतिशत की गिरावट आई है, और 2025 में अब तक यह 68 प्रतिशत से ज़्यादा नीचे गिर गया है। इस साल 1 जनवरी को 124.89 रुपये प्रति शेयर के 52-हफ़्ते के हाई पर पहुंचने के बाद, स्टॉक 82 प्रतिशत गिरकर कल 22.8 रुपये प्रति शेयर के नए 52-हफ़्ते का लो लगा चुका है।