ITC के शेयरों में लगा 10% का लोअर सर्किट, 402 से गिरकर 362 पर पहुंचा भाव, क्या और गहराएगी गिरावट?
सिगरेट व तंबाकू प्रोडक्ट्स पर नए टैक्स के ऐलान से ITC के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और इनमें 10 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया है। आईटीस ...और पढ़ें
नई दिल्ली। सिगरेट-पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी व एक नया सेस लगाए जाने के ऐलान के बाद ITC के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और यह 10 फीसदी तक टूट गए हैं। इस गिरावट के साथ ही आईटीसी के शेयरों में लोअर सर्किट (Lower Circuit in ITC Shares) लग गया है। शेयरों में हुई इस तगड़ी गिरावट के बाद निवेशक परेशान हैं कि अब इन शेयरों को लेकर क्या किया जाए।
आईटीसी के शेयर सुबह 402.70 रुपये पर खुले और दोपहर 12 बजे 362.70 रुपये का निचला स्तर छू लिया। 10 फीसदी की गिरावट के बाद एक्सपर्ट ने इस शेयर को लेकर अहम लेवल दिए हैं।
ITC के शेयरों के लिए अहम स्तर क्या हैं?
आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीनियर रिसर्च मैनेजर, जिगर एस पटेल ने कहा कि आईटीसी के शेयरों के लिए अब अगला बड़ा सपोर्ट 350 रुपये पर है, जबकि रेजिस्टेंस 375 रुपये है। ऐसे में अगर यह शेयर नीचे की ओर 350 रुपये के लेवल दिखा सकता है और 375 रुपये के ऊपर आने पर ही इसमें रिकवरी संभव है।
ITC के शेयरों ने एक साल में कितना रिटर्न दिया?
आईटीसी के शेयरो ने रिटर्न के लिहाज से साल 2025 में निराश किया है। पिछले एक साल में यह स्टॉक 23 फीसदी तक टूटा है जबकि बेंचमार्क इंडेक्स ने करीब 10 प्रतिशत का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं, 6 महीने की अवधि में आईटीसी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा टूटे हैं।
सरकार ने अधिसूचना में क्या कहा?
केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, और पान मसाले पर एक नया सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और पान मसाले पर नए टैक्स GST रेट के अलावा होंगे, और ये उस कंपनसेशन सेस की जगह लेंगे जो अभी ऐसे नुकसानदायक सामानों पर लगाया जा रहा है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
