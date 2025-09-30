LG Electronics IPO: दिवाली से पहले पैसा कमाने का एक और मौका, 7 अक्टूबर से खुल रहा यह आईपीओ, ये रही पूरी डिटेल

LG Electronics IPO एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर से ओपन होगा और 9 अक्टूबर को क्लोज होगा। इस आईपीओ में कोरियाई मूल कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत होगी। आईपीओ के तहत शेयर अलॉटमेंट 10 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली। दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। खास बात है कि यह पब्लिक इश्यू टाटा कैपिटल के आईपीओ के खुलने के एक दिन बाद ओपन हो रहा है। इस आईपीओ में कोरियाई मूल कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री ओएफएस के तहत होगी। इसका मतलब है कि जुटाई गई सारी रकम कंपनी के बजाय मौजूदा शेयरधारकों को जाएगी। इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है।

कब क्लोज होगा इश्यू? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया 6 अक्टूबर को अपना आईपीओ एंकर बुक लॉन्च करेगी, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए यह 7 अक्तूबर से ओपन होगा और 9 अक्टूबर को क्लोज होगा। आईपीओ के तहत शेयर अलॉटमेंट 10 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 14 अक्टूबर से बीएसई और एनएसई पर कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे।

कारोबार में कंपनी का दबदबा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की तुलना में आगे है। हैवेल्स इंडिया, वोल्टास, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों के साथ तुलना करने पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने 2024 वित्तीय वर्ष में ऑपरेशन से हायर रेवेन्यू और ईपीएस की सूचना दी है।