पटरी पर लौटा शेयर बाजार! निचले स्तर से लगाई 10.5% की छलांग; 1 साल की सबसे शानदार साप्ताहिक बढ़त दर्ज, और बनेगा पैसा?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार लंबे समय से दबाव में था। मगर अब मार्केट ने पिछले हफ्ते शानदार वापसी की और ये निचले लेवल से 10.5 फीसदी उठ चुका है। हालांकि अब भी प्रमुख सूचकांक अपने ऑल-टाइम हाई से 5 फीसदी नीचे हैं। पर विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी, मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतकों और वैश्विक स्तर पर अनुकूल माहौल के चलते भारतीय शेयर बाजार ने बीते सप्ताह एक साल से अधिक समय की अपनी सबसे मजबूत तेजी दर्ज की।

सप्ताह के दौरान प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 8 प्रतिशत से अधिक उछले और निवेशकों के रुझान में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला।

बैंकिंग शेयरों का कमाल बाजार की इस रैली में बैंकिंग शेयरों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंक निफ्टी सप्ताह के दौरान लगभग 8 प्रतिशत चढ़ गया। वित्तीय सेवाएं, निजी बैंक, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल रहे।

एनालिस्ट्स के अनुसार, मजबूत दूसरी तिमाही के नतीजे, अक्टूबर में बेहतर ऑटो बिक्री और मजबूत जीएसटी संग्रह ने बाजार के लिए मजबूत आधार तैयार किया। वहीं अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजों ने वैश्विक निवेशकों की धारणा को और सकारात्मक बना दिया। निवेशकों को उम्मीद है कि इससे ईरान से जुड़े तनाव में कमी आ सकती है और व्यापार शुल्कों को लेकर अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया जा सकता है।

मिड-स्मॉलकैप में भी आई तेजी बाजार में तेजी केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही। व्यापक बाजार सूचकांकों में भी मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक सप्ताह भर में 5.77 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 2.77 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

गौरतलब है कि इस दौरान अमेरिकी बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी बाजार में बिकवाली के कारण एसएंडपी 500 कंपनियों के बाजार मूल्य में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की कमी आई। इसके असर से एशिया के कई तकनीक-प्रधान बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद भारतीय बाजार अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरकर सामने आया।

यूएस फेड के फैसले का भी असर दिखा बाजार की धारणा को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले से भी समर्थन मिला। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट भारत जैसे आयातक देश के लिए सकारात्मक रही। सप्ताह के दौरान डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल 104-105 डॉलर प्रति बैरल से घटकर करीब 90 डॉलर पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 97-98 डॉलर के दायरे में पहुंच गया।

दोनों प्रमुख बेंचमार्क में साप्ताहिक आधार पर 12 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।