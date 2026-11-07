शानदार मौका! 10 शेयर खरीदो और वो बन जाएंगे 200 शेयर; ₹50 हजार का है एक, ये कंपनी लाई जोरदार प्लान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में जिन कंपनियों के शेयर सबसे महंगे हैं, उनमें बॉश शामिल है। बॉश का शेयर शुक्रवार को 50,765 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं और साथ ही बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का भी एलान किया है।

बॉश के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 नवंबर 2026 को अपनी बैठक में 1:5 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी, जिसके तहत प्रत्येक मौजूदा इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, को पांच इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा। बोर्ड ने 3:1 के रेशियो में बोनस इश्यू को भी मंजूरी दी, जिसमें विभाजन के बाद प्रत्येक एक इक्विटी शेयर के लिए तीन अतिरिक्त इक्विटी शेयर पेश किए जाएंगे। इस तरह इन कॉर्पोरेट एक्शंस से पहले 10 शेयर रखने वाले एक निवेशक के पास स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू के पूरा होने के बाद 200 शेयर हो जाएंगे।

कॉर्पोरेट एक्शंस का मकसद बॉश ने कहा कि इन कॉर्पोरेट एक्शंस का मकसद रिटेल निवेशकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। दोनों प्रस्ताव शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन हैं, और कंपनी बोर्ड बैठक के दो महीने के भीतर, आवश्यक मंजूरी के अधीन, उन्हें पूरा करने की उम्मीद करती है।

इनकम में 28.2 फीसदी का इजाफा बॉश, जो कि भारत में घरेलू उपकरणों, पावर टूल्स, मोबिलिटी सॉल्यूशंस और औद्योगिक तकनीक के क्षेत्र में कई उत्पाद पेश करती है, अपनी ज्यादातर इनकम ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स और रिप्लेसमेंट बाजार को आपूर्ति की गई मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज से प्राप्त करती है, जिससे इसका प्रदर्शन उत्पादन मात्रा, प्रौद्योगिकी सामग्री और ऑटोमोटिव मांग से करीबी से जुड़ा होता है।

अब कंपनी ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए 7,655.1 करोड़ रुपये की इनकम हासिल की, जो सालाना आधार पर 28.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ, क्योंकि यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, दोपहिया वाहनों और उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि तेज हुई।

कितना बढ़ा EBITDA? EBITDA, 23.2 प्रतिशत बढ़कर 1,037.1 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट या PAT 18.5 प्रतिशत बढ़कर 840.5 करोड़ रुपये हो गया। साथ ही EBITDA मार्जिन लगभग 13.6 प्रतिशत रहा, जबकि एक साल पहले यह लगभग 14.1 प्रतिशत था, जो उच्च सामग्री लागत का प्रभाव दर्शाता है।

FY2026-27 की पहली छमाही के लिए, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल-दर-साल 25 प्रतिशत बढ़कर 14,821.8 करोड़ रुपये हो गया और EBITDA 20.6 प्रतिशत बढ़कर 2,015.9 करोड़ रुपये हो गया। PAT 13.1 प्रतिशत घटकर 1,654.1 करोड़ रुपये रह गया क्योंकि पिछले वर्ष में बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज कारोबार की बिक्री से एक स्पेशल कमाई हुई थी।