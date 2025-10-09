नई दिल्ली। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देश की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को मीडिल ईस्ट में प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (NGL) प्लांट स्थापित करने के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। एलएंडटी ने बताया कि इस ऑर्डर में प्राकृतिक गैस तरल संयंत्र के अलावाल इस फैसिलिटी से जुड़ी इंजीनियरिंग सर्विसेज, निर्माण और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस खबर के चलते एल एंड टी के शेयरों (L&T Share Price) में 9 अक्तूबर को तेजी देखने को मिली, और 1 फीसदी की तेजी के साथ 3780 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

15000 करोड़ के ऑर्डर से उछले शेयर मीडिल ईस्ट में 15000 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिलने से एल एंड टी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सुबह कंपनी के स्टॉक 3735 रुपये के स्तर पर खुले और 3796 रुपये का हाई लगा दिया। कंपनी के शेयरों ने पिछले एक महीने में 6 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि 6 महीने में 22 फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं।

लंबी अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न लॉन्ग टर्म में एल एंड टी के शेयरों ने निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई है, जहां 5 साल में यह स्टॉक 300 फीसदी से ज्यादा चढ़ा तो अधिकतम अवधि में 20000% का रिटर्न दे चुका है।