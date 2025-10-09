Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    L&T के नाम 15000 करोड़ का ऑर्डर, बुलेट ट्रेन व एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी इस देश में बनाएगी NGL प्लांट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:21 PM (IST)

    भारत में इन्फ्रा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एल एंड टी को मीडिल ईस्ट में 15000 करोड़ का एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है। दरअसल, मीडिल ईस्ट में प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (NGL) प्लांट स्थापित करेगी। इस खबर के चलते एल एंड टी के शेयरों (L&T Share Price) में 9 अक्तूबर को तेजी देखने को मिली, और 1 फीसदी की तेजी के साथ 3780 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    लार्सन एंड टुब्रो को मीडिल ईस्ट से बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है।

    नई दिल्ली। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देश की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को मीडिल ईस्ट में प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (NGL) प्लांट स्थापित करने के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। स्टॉक एक्सचेंज को दी फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। एलएंडटी ने बताया कि इस ऑर्डर में प्राकृतिक गैस तरल संयंत्र के अलावाल इस फैसिलिटी से जुड़ी इंजीनियरिंग सर्विसेज, निर्माण और कमीशनिंग का काम शामिल है। इस खबर के चलते एल एंड टी के शेयरों (L&T Share Price) में 9 अक्तूबर को तेजी देखने को मिली, और 1 फीसदी की तेजी के साथ 3780 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15000 करोड़ के ऑर्डर से उछले शेयर

    मीडिल ईस्ट में 15000 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिलने से एल एंड टी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। सुबह कंपनी के स्टॉक 3735 रुपये के स्तर पर खुले और 3796 रुपये का हाई लगा दिया। कंपनी के शेयरों ने पिछले एक महीने में 6 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि 6 महीने में 22 फीसदी से ज्यादा उछल गए हैं।

    लंबी अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न

    लॉन्ग टर्म में एल एंड टी के शेयरों ने निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई है, जहां 5 साल में यह स्टॉक 300 फीसदी से ज्यादा चढ़ा तो अधिकतम अवधि में 20000% का रिटर्न दे चुका है।

    इन्फ्रा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी

    लार्सन एंड टूब्रो, इन्फ्रा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। कंपनी के पास भारत के साथ-साथ अन्य देशों में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके चलते कंपनी की ऑर्डर बुक बेहद स्ट्रॉन्ग है।

    ये भी पढ़ें- 150 साल पुराने टाटा समूह को खल रही रतन टाटा की कमी, लीडरशिप संकट से ग्रुप को भारी नुकसान, 6.50 लाख करोड़ साफ


    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)