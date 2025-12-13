Language
    L&T जैसा काम करने वाली इस कंपनी को मिला ₹1150 करोड़ का ठेका, इस साल 42 फीसदी गिरा, क्या अब शेयर भरेगा उड़ान?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी KEC इंटरनेशनल (KEC Share Price Target) को ट्रांसमिशन और सिविल बिजनेस में ₹1,150 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। T&D कारोबार को 765 kV ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    KEC इंटरनेशनल के सिविल बिजनेस ने भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत की है।

    नई दिल्ली। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी KEC इंटरनेशनल (KEC International Share Price Target) को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) और सिविल बिजनेस से जुड़े कुल ₹1,150 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। RPG ग्रुप की इस कंपनी ने बताया कि भारत में उसके T&D कारोबार को किसी दिग्गज प्राइवेट डेवलपर से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल हुआ है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    765 kV ट्रांसमिशन लाइन का बड़ा प्रोजेक्ट

    यह प्रमुख ऑर्डर 765 kV ट्रांसमिशन लाइन और 765/400 kV AIS सबस्टेशन के निर्माण से जुड़ा है, जिसे टर्नकी (LSTK) आधार पर पूरा किया जाएगा। एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि यह संयुक्त प्रोजेक्ट खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के पावर इवैकुएशन के लिए किया जा रहा है।

    सिविल बिजनेस में भी विस्तार

    पावर ट्रांसमिशन के अलावा, KEC इंटरनेशनल के सिविल बिजनेस ने भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत की है। कंपनी को एक बड़े निजी खिलाड़ी से 150 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए अतिरिक्त सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क का ऑर्डर मिला है।

    शेयर में हल्की तेजी, सालभर में बड़ी गिरावट

    शुक्रवार को KEC इंटरनेशनल के शेयर 1.11% की तेजी के साथ ₹691.60 पर बंद हुए, जबकि पिछला बंद भाव ₹684 था। हालांकि, मजबूत ऑर्डर फ्लो के बावजूद यह शेयर 2025 में अब तक करीब 42% गिर चुका है।

    ब्रोकरेज की राय

    ब्रोकरेज फर्म जियोजित (Geojit) ने 12 नवंबर की रिपोर्ट में KEC इंटरनेशनल के शेयर पर ‘Accumulate’ रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹909 तय किया है।

    KEC इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल ने कहा कि इन नए ऑर्डर्स से कंपनी के घरेलू T&D ऑर्डर बुक में निजी क्षेत्र के ग्राहकों की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा, सिविल बिजनेस ने तेजी से बढ़ रहे थर्मल पावर प्लांट सेगमेंट में अपनी मौजूदगी और मजबूत की है। इन ऑर्डर्स के साथ हमारा वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक का ऑर्डर इनटेक ₹18,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है, जिससे हमें सालाना ऑर्डर लक्ष्य हासिल करने का भरोसा मिला है।

    पहले भी मिले थे बड़े ऑर्डर

    गौरतलब है कि इससे पहले 17 नवंबर को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया था कि उसे ₹1,016 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। उस दौरान ऑयल एंड गैस बिजनेस को मिडिल ईस्ट में पहला ऑर्डर मिला था, जो कंपोजिट स्टेशन वर्क्स से जुड़ा था। लगातार मिल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स से KEC इंटरनेशनल के ऑर्डर बुक और भविष्य की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत होती नजर आ रही हैं।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)


