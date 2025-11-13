बीमा खरीदने के साथ-साथ खरीद लें इन 4 इंश्योरेंस कंपनी के शेयर, ब्रोकरेज ने दी मुनाफे की गारंटी, ये रहे टारगेट
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इंश्योरेंस सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट बताया कि जीवन बीमा कंपनियों के अक्टूबर के रिटेल प्रीमियम ग्रोथ में तेज उछाल आया है। इसके साथ ही जेफरीज ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस समेत 4 बीमा कंपनियों के शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्टेड हजारों कंपनियां अलग-अलग सेक्टर से हैं। इनमें इंश्योरेंस सेक्टर (Insurance Sector Shares) की कंपनीज भी शामिल हैं। अगर आप बेहतर रिटर्न के लिए किसी शेयर में निवेश का मन बना रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें ब्रोकरेज ने बताया कि जीवन बीमा कंपनियों के अक्टूबर में रिटेल प्रीमियम ग्रोथ में तेज उछाल आया है, क्योंकि टर्म प्लान पर जीएसटी कटौती और त्योहारी सीजन के खर्च के बाद पॉलिसी की मांग में तेजी आई है।
अक्टूबर 2025 में रिटेल एनुअल प्रीमियम इक्विलेंट (APE) साल-दर-साल 19% बढ़कर 9,266.7 करोड़ रुपये हो गया, जिससे सितंबर में इस सेक्टर में आई मंदी चली गई। प्राइवेट बीमा कंपनियों के प्रीमियम में साल-दर-साल 15% की वृद्धि हुई, जबकि LIC में 28% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही जेफरीज ने 4 इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों को बड़े टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है।
ये 4 शेयर जेफरीज की पसंद
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखी है और 930 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, ऐसे में यह स्टॉक मौजूदा स्तर से 24% की तेजी दिखा सकता है।
जेफरीज ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों पर भी 730 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ BUY रेटिंग बरकरार रखी, यानी यह शेयर करंट प्राइस से 19% की बढ़त दिखा सकता है।
जेफरीज ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों पर 1,900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है और BUY रेटिंग दोहराई है। यह शेयर मौजूदा लेवल से 17% की बढ़त दिखा सकता है।
इसके अलावा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जेफरीज की टॉप पसंद बनी हुई है, जिस पर ब्रोकरेज 2,270 रुपये टारगेट प्राइस दिया है, और मौजूदा भाव 1987 रुपये है।
इंश्योरेंस सेक्टर पर ब्रोकरेज का नजरिया
जेफरीज़ ने नोट में कहा, "अक्टूबर में इंश्योरेंस कंपनियों की प्रीमियम ग्रोथ में और सुधार हुआ; नवंबर से इसमें और सुधार हो सकता है।" ब्रोकरेज फर्म ने इस बढ़ोतरी का श्रेय जीएसटी कटौती के बाद टर्म इंश्योरेंस में आई तेजी को दिया। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि नवंबर से बचत उत्पादों में सुधार होगा, जिससे वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक व्यापक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
(डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
