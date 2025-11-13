बीमा खरीदने के साथ-साथ खरीद लें इन 4 इंश्योरेंस कंपनी के शेयर, ब्रोकरेज ने दी मुनाफे की गारंटी, ये रहे टारगेट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्टेड हजारों कंपनियां अलग-अलग सेक्टर से हैं। इनमें इंश्योरेंस सेक्टर (Insurance Sector Shares) की कंपनीज भी शामिल हैं। अगर आप बेहतर रिटर्न के लिए किसी शेयर में निवेश का मन बना रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। दरअसल, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें ब्रोकरेज ने बताया कि जीवन बीमा कंपनियों के अक्टूबर में रिटेल प्रीमियम ग्रोथ में तेज उछाल आया है, क्योंकि टर्म प्लान पर जीएसटी कटौती और त्योहारी सीजन के खर्च के बाद पॉलिसी की मांग में तेजी आई है।

अक्टूबर 2025 में रिटेल एनुअल प्रीमियम इक्विलेंट (APE) साल-दर-साल 19% बढ़कर 9,266.7 करोड़ रुपये हो गया, जिससे सितंबर में इस सेक्टर में आई मंदी चली गई। प्राइवेट बीमा कंपनियों के प्रीमियम में साल-दर-साल 15% की वृद्धि हुई, जबकि LIC में 28% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही जेफरीज ने 4 इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों को बड़े टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है।

ये 4 शेयर जेफरीज की पसंद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखी है और 930 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, ऐसे में यह स्टॉक मौजूदा स्तर से 24% की तेजी दिखा सकता है।