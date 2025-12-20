Language
    Groww के शेयरों को लेकर आई जैफरीज की रिपोर्ट, खरीदने की दी सलाह; टारगेट देख आप भी कहेंगे कमाई के लिए खरीदो!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    नई दिल्ली। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को भारत के सबसे बड़े ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Groww की पेरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स पर कवरेज शुरू की है। इस रिपोर्ट के आते ही शुक्रवार को ग्रो के शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। 19 दिसंबर को ग्रो के शेयर NSE पर 12.34 फीसदी बढ़कर 161.89 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे।

    जेफरीज का कहना है कि एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में भारत की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज कंपनी रॉबिनहुड-स्टाइल प्लेबुक को फॉलो कर रही है, जिससे अगले तीन सालों में कमाई में 35% कंपाउंड सालाना ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स का स्केल बढ़ेगा और मार्जिन भी बढ़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Groww के शेयरों का टारगेट प्राइस कितना?

    जेफरीज ने ग्रोव की पेरेंट कंपनी पर "बाय" रिकमेंडेशन के साथ कवरेज शुरू की है, जिसका प्राइस टारगेट ₹180 प्रति शेयर है। जेफरीज ने कहा कि स्टॉक ब्रोकर का प्रोडक्ट वेलोसिटी मॉडल रॉबिनहुड जैसा ही है, और उसने यह भी कहा कि उसे FY26-28 के दौरान रेवेन्यू में 29% CAGR की ग्रोथ दिख रही है।

    पिछले महीने, ग्रो ने सितंबर तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 12% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो बढ़कर 471.33 करोड़ रुपये हो गया। इसकी वजह यूजर बेस का बढ़ना और एसेट में मजबूत ग्रोथ थी।

    कैसे थे तिमाही नतीजे

    बेंगलुरु में हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर (Groww Q2 Result) की जुलाई-सितंबर तिमाही में 420.16 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।

    ब्रोकिंग फर्म का ऑपरेशन से रेवेन्यू इस तिमाही में घटकर 1,018.74 करोड़ रुपये हो गया, जो 30 सितंबर, 2024 को खत्म हुए तीन महीनों में 1,125.4 करोड़ रुपये था, ग्रो ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, जिसने इस महीने की शुरुआत में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद अपने पहले तिमाही नतीजे जारी किए हैं।

    ग्रो ने बताया कि उसके कुल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स बढ़कर 19 मिलियन हो गए हैं, जो साल-दर-साल 27% की बढ़ोतरी है। इसके अलावा, कस्टमर एसेट्स साल-दर-साल 33% बढ़कर 2.7 लाख करोड़ रुपये हो गए, जिसका कारण म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों में मजबूत फ्लो रहा।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

