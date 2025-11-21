Groww के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी, मुनाफा बढ़ा लेकिन रेवेन्यू घटा; सोमवार का शेयरों पर दिखेगा असर

नई दिल्ली। Groww Q2 Result: लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Groww की पेरेंट कंपनी, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने चालू फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिया है। FY26 के Q2 में ग्रो की कुल इनकम 1070.8 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल के मुकाबले 7.7 परसेंट कम है। यानी इसके रेवेन्यू में कमी आई है। नतीजों के बाद अब सोमवार को इसके शेयरों पर नजर रहेगी। इसके शेयर 24 नवंबर को फोकस में रहेंगे।

रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद कंपनी ने टैक्स के बाद 4,71.3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। यह पिछले साल के मुकाबले 12.2 परसेंट ज्यादा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सालाना आधार पर 36 परसेंट से बढ़कर 44 परसेंट हो गया। Groww का मार्केट में हुई थी शानदार एंट्री कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में स्टॉक मार्केट में डेब्यू करने के बाद अपने पहले तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी के शेयर्स ने 12 नवंबर को स्टॉक मार्केट में अच्छी शुरुआत की, BSE पर IPO प्राइस से 14 परसेंट प्रीमियम के साथ 114 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। इसके बाद स्टॉक सिर्फ पांच सेशन में अपने IPO प्राइस से करीब 94 परसेंट बढ़कर 193.91 रुपये प्रति शेयर के हाई पर पहुंच गए थे। आज यानी शुक्रवार को इसके शेयर 0.15 % बढ़कर 157.84 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

कंपनी का खर्च घटा कंपनी का कुल खर्च Q1 FY26 में Rs 444.67 करोड़ से लगातार घटकर Rs 432.60 करोड़ हो गया और Q2 FY25 में Rs 589.80 करोड़ से काफी कम था। एम्प्लॉई बेनिफिट खर्च 123.76 करोड़ रुपये रहा, जबकि दूसरे खर्च 291.01 करोड़ रुपये रहे।

FY26 की पहली छमाही में, कंपनी ने ऑपरेशन से 2,126.18 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 849.71 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट बताया। इसकी तुलना में, मार्च 2025 को खत्म हुए पूरे साल में 3,901.72 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 1,824.37 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया गया।

कैसा है ग्रो का यूजरबेस Groww के अब कुल 19 मिलियन ट्रांज़ैक्शन करने वाले यूजर्स हैं। यह पिछली तिमाही से 5 परसेंट ज्यादा है और पिछले साल से 27 परसेंट की मजबूत बढ़त है। एक्टिव यूजर्स की संख्या 14.84 मिलियन तक पहुंच गई है, जो हेल्दी यूजर एंगेजमेंट को दिखाता है। सालाना आधार पर यह 19.7 परसेंट और तिमाही आधार पर 3.2 परसेंट की बढ़त है।