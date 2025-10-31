ITC Shares में आएगी तेजी, 5 महीने की गिरावट के बाद अक्टूबर में चढ़े स्टॉक, ब्रोकरेज हाउसेस ने बढ़ाए टारगेट
FY26 की दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश करने के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने आईटीसी के शेयरों पर टारगेट प्राइस दिए हैं। जेफरीज ने कहा कि ITC के शेयरों पर 'BUY' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 535 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जबकि सिटी ने 500 रुपये का लक्ष्य दिया है।
नई दिल्ली। भारत की दिग्गज FMCG कंपनी आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited Shares) के शेयरों में 31 अक्तूबर को अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि, स्टॉक 426 रुपये के ऊपरी स्तर से फिसलकर 420 रुपये के साथ हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटीसी के शेयरों में यह तेजी अनुमान से अच्छे तिमाही नतीजों के बाद आई है। ऐसे में शेयरों में मौजूदा स्तरों से तेजी की उम्मीद बढ़ गई है।
दूसरी तिमाही में आईटीसी लिमिटेड का मुनाफा 2% बढ़कर 5,180 करोड़ रुपये रहा। अच्छी बात यह रही कि कंपनी के सबसे बड़े सेगमेंट यानी सिगरेट कारोबार की सेल्स बढ़ी है। इन नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने आईटीसी लिमिटेड के शेयरों पर (ITC Share Target Price) टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं।
ब्रोकरेज ने बढ़ाए टारगेट प्राइस
- जेफरीज ने ITC के शेयरों पर 'BUY' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 535 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इस ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी का सिगरेट वॉल्युम अपने पियर्स से काफी अच्छा रहा है।
- सिटी ने भी 500 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इस शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी है।
- नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने ITC के शेयरों का टारगेट प्राइस घटाकर 540 से 534 रुपये कर दिया है, लेकिन यह टारगेट, करंट प्राइस 420 रुपये से ज्यादा है।
टेक्निकल चार्ट पर तेजी के संकेत
वहीं, टेक्निकल चार्ट पर आईटीसी के शेयरों ने इस साल मई से लगातार गिरावट दिखाई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किया है। हालांकि, अक्तूबर महीने में आईटीसी के शेयर 4 फीसदी चढ़े हैं। बाजार के अनुमानों से बेहतर नतीजे और ब्रोकरेज हाउसेज के रिवाइज्ड टारगेट प्राइस के चलते आईटीसी के शेयरों में मौजूदा भाव से तेजी देखने को मिल सकती है।
(डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
