ITC Shares में आएगी तेजी, 5 महीने की गिरावट के बाद अक्टूबर में चढ़े स्टॉक, ब्रोकरेज हाउसेस ने बढ़ाए टारगेट

नई दिल्ली। भारत की दिग्गज FMCG कंपनी आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited Shares) के शेयरों में 31 अक्तूबर को अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि, स्टॉक 426 रुपये के ऊपरी स्तर से फिसलकर 420 रुपये के साथ हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईटीसी के शेयरों में यह तेजी अनुमान से अच्छे तिमाही नतीजों के बाद आई है। ऐसे में शेयरों में मौजूदा स्तरों से तेजी की उम्मीद बढ़ गई है।

दूसरी तिमाही में आईटीसी लिमिटेड का मुनाफा 2% बढ़कर 5,180 करोड़ रुपये रहा। अच्छी बात यह रही कि कंपनी के सबसे बड़े सेगमेंट यानी सिगरेट कारोबार की सेल्स बढ़ी है। इन नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने आईटीसी लिमिटेड के शेयरों पर (ITC Share Target Price) टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं।

ब्रोकरेज ने बढ़ाए टारगेट प्राइस - जेफरीज ने ITC के शेयरों पर 'BUY' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 535 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इस ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी का सिगरेट वॉल्युम अपने पियर्स से काफी अच्छा रहा है।