सरकार के एक फैसले से LIC को लगा ₹11500 करोड़ का चूना, आम निवेशकों के भी डूबे ₹70000 करोड़, आखिर क्या हुआ ऐसा?

नई दिल्ली| सरकार द्वारा सिगरेट पर बढ़ाई गई नई एक्साइज ड्यूटी ने शेयर बाजार में बड़ा झटका दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर आईटीसी के शेयरों (ITC Share) पर पड़ा, जो सिर्फ दो कारोबारी दिनों में 14% तक टूट गए। इस गिरावट से सरकारी बीमा कंपनियों, खासकर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को करीब 11,500 करोड़ रुपए का नॉशनल नुकसान (notional losses) हुआ है, जबकि आम निवेशकों की संपत्ति में भी करीब 70,000 करोड़ रुपए की कमी आई है।

दरअसल, नई एक्साइज ड्यूटी के बाद सिगरेट कारोबार पर दबाव बढ़ने की आशंका से आईटीसी के शेयरों में जोरदार (ITC Share Price) बिकवाली देखने को मिली। 2 जनवरी को आईटीसी का शेयर करीब 5% गिरकर 345.25 रुपए के स्तर तक आ गया, जो इसका नया 52-वीक लो है। हालांकि कारोबार के अंत तक इसमें थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन 2026 के शुरुआती दो दिनों में ही शेयर 14% से ज्यादा टूट चुका है।

सरकारी बीमा कंपनियों को कितना नुकसान? जुलाई-सितंबर तिमाही (FY26) के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, आईटीसी पूरी तरह पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है। इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी 15.86% है। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कोरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) की 1.73% और न्यूज इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 1.4% हिस्सेदारी है।

कुल मिलाकर ₹13740 करोड़ की वैल्यू साफ इन तीनों सरकारी बीमा कंपनियों के पोर्टफोलियो से दो दिन में कुल 13,740 करोड़ रुपए की वैल्यू घट गई। हालांकि यह साफ किया गया है कि यह नॉशनल लॉस है, यानी जब तक शेयर बेचे नहीं जाते, तब तक यह कागजी नुकसान ही माना जाएगा।

₹72000 करोड़ घटा ITC का मार्केट कैप 2 जनवरी को आईटीसी का शेयर करीब 350.10 पर बंद हुआ, जो दिन के दौरान करीब 4% की गिरावट दिखाता है। बीते पांच दिनों में शेयर करीब 13% और छह महीनों में 15% से ज्यादा टूट चुका है। दो दिन में कंपनी का मार्केट कैप करीब 72,000 करोड़ रुपए घटकर 4,38,581 करोड़ रुपए रह गया। 31 दिसंबर 2025 तक आईटीसी का मार्केट कैप करीब 5.10 लाख करोड़ रुपए था। फिलहाल कंपनी का P/E रेशियो 22.59 है।

LIC और GIC के शेयर बढ़ के साथ बंद हुए दिलचस्प बात यह है कि आईटीसी में भारी गिरावट के बावजूद एलआईसी के शेयर करीब 1% चढ़कर 861 रुपए (LIC Share Price) पर बंद हुए, जबकि जीआईसी के शेयर (GIC Share Price) भी हल्की बढ़त के साथ 380 रुपए पर बंद हुए।