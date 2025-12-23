Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या ITC, Marico और Nestle के शेयरों में आने वाली है तेजी, किस भाव पर आएगा ब्रेकआउट? एक्सपर्ट ने दिया ये जवाब

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    23 दिसंबर के कारोबारी सत्र में आखिरी एक घंटे में ITC, Marico और Nestle के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि, आईटीसी के शेयर हरे निशान के सा ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में 23 दिसंबर को आखिरी एक घंटे में अचानक से आईटीसी, मेरिको और नेस्ले समेत कुछ एफएमसीजी शेयरों (FMCG Shares) में अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। हालांकि, इनमें आईटीसी के शेयर 1.15 फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुए। खास बात है कि आईटीसी के शेयरों (ITC Shares) में इंट्रा डे में एक फीसदी से ज्यादा की तेजी कई कारोबारी सत्रों के बाद आई है, और यह अहम स्तरों के ऊपर बंद हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, मेरिको (Marico Share) और नेस्ले (Nestle India Share) जो पहले से अहम लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं उनमें भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन शेयरों में और बड़ी तेजी आ सकती है, किन लेवल पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस सवाल का जवाब दिया है आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के एक्सपर्ट ने...

    ITC के शेयरों के लिए अहम लेवल

    इक्विटी रिसर्च में सीनियर मैनेजर, जिगर पटेल ने कहा कि आईटीसी के शेयरों का मजबूत सपोर्ट 398 रुपये है जबकि रेजिस्टेंस 412 रुपये पर है। अगर यह शेयर इस लेवल को तोड़ता है तब ही बड़ी तेजी संभव होगी।23 दिसंबर को आईटीसी के शेयर 408.90 रुपये का हाई लगाकर 407.25 रुपये पर बंद हुए हैं।

    MARICO के शेयरों के लिए अहम स्तर

    मेरिको के शेयरों के लिए 728 रुपये का स्तर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबकि 751 रुपये पर रेजिस्टेंस है। अगर यह एफएमसीजी शेयर 751 रुपये के ऊपर जाता है तो 760 रुपये के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, इसके 728 से 760 रुपये की रेंज में कारोबार करने की उम्मीद है।

    Nestle के शेयरों के लिए अहम लेवल

    नेस्ले इंडिया के शेयरों के लिए 1230 रुपये का स्तर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 1265 का लेवल, बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर यह शेयर 1265 रुपये के ऊपर जाता है तो इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और यह 1300 रुपये तक जा सकता है।

    Nifty FMCG Index के लिए अहम स्तर

    वहीं, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की चाल भी इन शेयरों में जोश भर सकती है। इस इंडेक्स ने 23 दिसंबर को 55348 के लेवल पर क्लोजिंग दी। खास बात है कि एफएमसीजी इंडेक्स में तीन दिन से मोमेंटम जारी है। जिगर पटेल के अनुसार, एफएमसीजी इंडेक्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,400 और रेजिस्टेंस 56000 पर है।

    ये भी पढ़ें- IRCTC के शेयरधारकों को मायूस करने वाली खबर, NSE ने लिया बड़ा फैसला, इस तारीख से नहीं मिलेगी ये खास सुविधा

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US