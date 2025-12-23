IRCTC के शेयरधारकों को मायूस करने वाली खबर, NSE ने लिया बड़ा फैसला, इस तारीख से नहीं मिलेगी ये खास सुविधा

नई दिल्ली। IRCTC के शेयर आज एक खास खबर के चलते सुर्खियों में है। हालांकि, खबर का इस रेलवे स्टॉक के भाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है लेकिन लाखों ट्रे़डर्स को इस शेयर से संबंधित एक खास सुविधा अब नहीं मिलेगी। दरअसल, यह स्टॉक 25 फरवरी, 2026 से F&O सेगमेंट में ट्रेड होना बंद हो जाएगा। ऐसे में वे निवेशक या ट्रेडर, जो इस शेयर के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में खरीदी-बिक्री करते हैं उनके लिए यह एक निराश करने वाली खबर है।

हालांकि, आईआरसीटीस के शेयरो से जुड़े वे F&O कॉन्ट्रैक्ट, जो दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 में खत्म होने वाले हैं, वे अपनी-अपनी एक्सपायरी तक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे, और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट मंथ में नए स्ट्राइक प्राइस भी ऑफर किए जाएंगे।

क्या होता है F&O सेगमेंट? F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) सेगमेंट, स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होता है। इसमें ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, शेयरों को खरीदे बिना, भविष्य में उनकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर अनुमानके आधार पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या फ्यूचर्स खरीदते-बेचते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, शेयर बाजार में एक हेजिंग टूल है लेकिन कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट की ख्वाहिश रखने वाले ट्रेडर्स के लिए यह एक ट्रेडिंग टूल बन गया है।