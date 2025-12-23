Language
    IRCTC के शेयरधारकों को मायूस करने वाली खबर, NSE ने लिया बड़ा फैसला, इस तारीख से नहीं मिलेगी ये खास सुविधा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:54 PM (IST)

    IRCTC के शेयर 25 फरवरी, 2026 से F&O सेगमेंट में ट्रेड होना बंद हो जाएंगे। हालांकि, दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 में खत्म होने वाले कॉन्ट्रेक् ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। IRCTC के शेयर आज एक खास खबर के चलते सुर्खियों में है। हालांकि, खबर का इस रेलवे स्टॉक के भाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है लेकिन लाखों ट्रे़डर्स को इस शेयर से संबंधित एक खास सुविधा अब नहीं मिलेगी। दरअसल, यह स्टॉक 25 फरवरी, 2026 से F&O सेगमेंट में ट्रेड होना बंद हो जाएगा। ऐसे में वे निवेशक या ट्रेडर, जो इस शेयर के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में खरीदी-बिक्री करते हैं उनके लिए यह एक निराश करने वाली खबर है।

    हालांकि, आईआरसीटीस के शेयरो से जुड़े वे F&O कॉन्ट्रैक्ट, जो दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 में खत्म होने वाले हैं, वे अपनी-अपनी एक्सपायरी तक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे, और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट मंथ में नए स्ट्राइक प्राइस भी ऑफर किए जाएंगे।

    क्या होता है F&O सेगमेंट?

    F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) सेगमेंट, स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होता है। इसमें ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स, शेयरों को खरीदे बिना, भविष्य में उनकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर अनुमानके आधार पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या फ्यूचर्स खरीदते-बेचते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, शेयर बाजार में एक हेजिंग टूल है लेकिन कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट की ख्वाहिश रखने वाले ट्रेडर्स के लिए यह एक ट्रेडिंग टूल बन गया है।

    IRCTC के शेयरों में तेजी क्यों?

    आईआरसीटीसी के शेयर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, और 23 दिसंबर को भी हल्की तेजी के साथ 687 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। दअसल, सोमवार को रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी आई थी और इसकी बड़ी वजह है भारतीय रेलवे का वह ऐलान, जिसमें उसने 26 दिसंबर, 2025 से ट्रेन किराये में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया।

    क्या है IRCTC का बिजनेस?

    भारतीय रेलवे की कंपनी IRCTC मुख्य रूप से ट्रेन टिकट और केटरिंग का कारोबार करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 54872 करोड़ रुपये है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

