Is Today Stock Market Open: क्या 25 अक्टूबर को शेयर बाजार खुला है? NSE-BSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं; चेक करें

नई दिल्ली। Is Today Stock Market Open: दीवाली के सप्ताह में शेयर बाजार किस दिन खुला रहेगा और किस दिन बंद रहेगा। इस बात को लेकर निवेशकों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन रही है। दीवाली का सप्ताह अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में आज शनिवार 25 अक्टूबर के दिन शेयर बाजार बंद है या नहीं, इसे लेकर भी निवेशकों के मन में कन्फ्यूजन है। आइए आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं कि आज शेयर बाजार बंद रहेगा या नहीं।

इससे पहले भारतीय इक्विटी मार्केट बुधवार, 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के लिए बंद थे। यह त्योहार खुशहाली और नई शुरुआत का जश्न मनाता है। BSE और NSE दोनों में गुरुवार, 23 अक्टूबर को नॉर्मल ट्रेडिंग फिर से शुरू हुई थी। 24 अक्टूबर को भी बाजार खुला था। 21 अक्टूबर को दीवाली के मौके पर भी बाजार बंद था लेकिन एक घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, जिसके लिए बाजार खुला था।

Is Today Stock Market Open: आज खुला या बंद रहेगा बाजार? NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हफ्ते के दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है और शनिवार और रविवार को बंद रहता है। और आज शनिवार होने की वजह से शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। आज साप्ताहिक छुट्टी है। इसलिए NSE-BSE में ट्रेडिंग नहीं होगी। इस साल शेयर बाजार में सिर्फ दो और छुट्टियां बाकी हैं। एक गुरु नानक जयंती के लिए 05 नवंबर को और दूसरी क्रिसमस के लिए 25 दिसंबर को।