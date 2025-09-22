Is Today Stock Market Holiday: क्या आज नवरात्रि पर शेयर बाजार बंद है? NSE-BSE पर ट्रेडिंग हो रही या नहीं

Is Today Stock Market Holiday: 22 सितंबर 2025, सोमवार को शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत हो रही है। इसी दिन से GST New Rates भी लागू होगा। ऐसे में कई निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या नवरात्रि के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सामान्य रूप से काम करेंगे या बंद रहेंगे?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनएसई और बीएसई के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 22 सितंबर 2025 को बाजार में कोई अवकाश नहीं है। इस दिन शेयर बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे और सभी ट्रेडिंग सेशन्स नियमित समय पर संचालित होंगे।

22 सितंबर को ट्रेडिंग का समय

इक्विटी मार्केट: सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक

प्री-ओपन सेशन: सुबह 9:00 बजे से 9:15 बजे तक

डेरिवेटिव्स (F&O), करेंसी मार्केट: सामान्य समयानुसार

इसका मतलब है कि नवरात्रि की शुरुआत होने के बावजूद 22 सितंबर को निवेशक और ट्रेडर्स अपनी सभी ट्रेडिंग गतिविधियां बिना किसी रुकावट के कर पाएंगे।

आगामी बाजार अवकाश (सितंबर-अक्टूबर 2025)

भले ही 22 सितंबर को बाजार खुले रहेंगे, लेकिन आने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों पर बाजार बंद रहेंगे। इन प्रमुख छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:

27 सितंबर 2025 (शनिवार): महालय अमावस्या - बाजार बंद

29 सितंबर 2025 (सोमवार): दुर्गा पूजा - बाजार बंद

2 अक्टूबर 2025 (गुरुवार): गांधी जयंती - बाजार बंद

इन छुट्टियों के चलते बाजार में कुछ दिनों तक ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रभावित हो सकती है। ऐसे में निवेशकों और ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को पहले से ही इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए तैयार करें।