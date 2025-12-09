Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    229 रुपये से टूटकर 110 पर पहुंचा ये रेलवे शेयर, एक साल लगातार टूट रहा, क्या अब बजट से पहले आएगी तेजी

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    आईआरएफसी के शेयरों ने इस साल अब तक 24 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस शेयर का ऑल टाइम हाई 229 रुपये है और फिलहाल ये 113 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। रेलवे शेयरों (Railway Shares) ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है लेकिन पिछले एक साल से रेलवे स्टॉक की जमकर धुलाई हुई है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) उन्हीं रेलवे शेयरों में से एक है, जो एक साल में 28 फीसदी तक टूट गया है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से भी इस स्टॉक में बिकवाली हावी थी लेकिन 9 दिसंबर को IRFC के शेयरों ने 2 फीसदी की तेजी दिखाई। ऐसे में सवाल है कि क्या इस रेलवे शेयर में बजट (Railway Budget) से पहले तेजी आएगी। क्योंकि, इस साल फरवरी में बजट के बाद ही IRFC के शेयरों में गिरावट हावी हुई थी। दरअसल, रेलवे बजट में सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, एक्सपर्ट की मानें तो इस स्टॉक में अब भी कमजोरी बनी हुई है और यह 50 फीसदी तक की गिरावट दिखा सकता है।

    एक्सपर्ट ने क्या कहा?

    CNBC आवाज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती ने कहा कि रेलवे सेक्टर के शेयरों में पिछले कई हफ़्तों से भारी बिकवाली देखी गई है, खासकर उस दौरान भी जब बाजार तेजी व मज़बूती दिखा रहा था। ऐसे में उन्होंने इस रेलवे शेयर में खरीदारी में रुचि की कमी को इस बात का संकेत बताया कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए।

    आशीष बहेती ने कहा कि IRFC के शेयर अब एक अहम सपोर्ट ज़ोन और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास ट्रे़ड कर रहे हैं। इस साल मार्च में यह शेयर ₹108.04 के निचले स्तर पर पहुँच गया था, जहाँ से यह पहले उछला था।

    एक्सपर्ट की मानें तो ₹110 से नीचे जाने पर शेयर में गिरावट और बढ़ सकती है, और यह ₹100 तक पहुंच सकता है। ऐसे में निवेशक और ट्रेडर ₹109 पर स्टॉप-लॉस लगाकर रखें और अगर रेलवे के शेयरों, खासकर आईआरएफसी, में कोई उछाल बरकरार नहीं रहता है, तो बाहर निकल जाएं।

    IRFC शेयरों का प्रदर्शन

    आईआरएफसी के शेयरों ने पिछले एक महीने में 6 फीसदी, छः महीने में 22 प्रतिशत तो इस साल अब तक 24 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस शेयर का ऑल टाइम हाई 229 रुपये है।

    ये भी पढ़ें- Indigo संकट के बीच स्पाइसजेट के शेयर में 8% उछाल, दो नए जहाज बेड़े में किए शामिल

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US