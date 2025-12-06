Language
    सोमवार को Suzlon Shares पर निवेशकों की रहेगी चील जैसी नजर, आ गया बड़ा अपडेट; हो सकती है मोटी कमाई?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    Suzlon Shares: शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग करने वाले निवेशक हमेशा ऐसे शेयर की तलाश में रहते हैं जो उन्हें अच्छा रिटर्न दे सकें। सुजलॉन एनर्जी के ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। Suzlon Shares: शेयर बाजार में इंट्रा डे ट्रेडिंग करने वाले निवेशक ऐसे शेयर की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें एक ही दिन में मोटा रिटर्न दे सकते हैं। खबरों के दम पर कुछ स्टॉक्स रोज निकलकर सामने आते हैं, जिन पर निवेशकों की नजर बनी रहती है। कभी ये स्टॉक्स अच्छी कमाई करा देते हैं, तो कभी नुकसान। लेकिन अगर किसी कंपनी में हालिया डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, उसे लेकर पॉजिटिव खबर आई है तो उसके शेयरों के दाम बढ़ने की गुंजाइश रहती है। इसी तरह सुजलॉन एनर्जी के शेयरों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस अपडेट के बाद सोमवार को सभी की निगाहें इसके स्टॉक्स पर रहने वाली हैं।

    रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इस बड़ी कंपनी के शेयर शुक्रवार को पॉजिटिव नोट पर बंद हुए, BSE पर 1.77% बढ़कर 51.75 रुपये पर बंद हुए, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस 50.85 रुपये से ज्यादा था।

    मार्केट बंद होने के बाद आई खबर

    5 दिसंबर को मार्केट बंद होने के बाद एक्सचेंज को दी गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, सुजलॉन ने गुजरात राज्य टैक्स अथॉरिटीज से मिले एक ऑर्डर के बारे में बताया। यह मामला सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड पर लगाए गए पेनल्टी से जुड़ा था। यह कंपनी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी थी जो बाद में कंपनी में ही मिल गई।

    कम हुआ जुर्माना

    स्टेट टैक्स के डिप्टी कमिश्नर, अपील, गांधीधाम ने ई-वे बिल के नियमों के उल्लंघन के संबंध में कंपनी की बात मान ली और जुर्माना की रकम कम कर दी। ऑर्डर में जुर्माने की रकम को बदलकर ₹50,000 कर दिया गया। कंपनी ने कहा कि बाकी ₹19 लाख की रकम जल्द ही वापस कर दी जाएगी।

    इसके अलावा, सुजलॉन अपनी ग्रोथ के अगले फेज की तैयारी कर रही है, जिसमें एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। कंपनी अपनी मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने और भविष्य की डिमांड को मैनेज करने के लिए तीन नई AI-इनेबल्ड स्मार्ट-ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने का प्लान बना रही है।

    सुजलॉन ने कहा कि यह कैपेसिटी एक्सपेंशन 6.2-GW के बड़े ऑर्डर बुक और भविष्य की ग्रोथ की जरूरतों को सपोर्ट करने के लिए है। इसके लिए, सुजलॉन ने सालाना लगभग 500–550 करोड़ रुपये का बजट रखा है। लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए नई यूनिट्स मुख्य विंड कॉरिडोर के पास लगाई जा रही हैं; गुजरात और कर्नाटक में फैक्ट्रियां पहले से ही प्लान की गई हैं, जबकि तीसरी फैसिलिटी की लोकेशन बाद में तय करके बताई जाएगी।

    कंपनी ने भरा 1 लाख रुपये का जुर्माना

    इसके अलावा, 4 दिसंबर की एक फाइलिंग में, कंपनी ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से जुड़े एक रेगुलेटरी चूक का खुलासा किया। सुजलॉन ने ग्राउंडवाटर के इस्तेमाल के लिए NOC लेने के लिए एप्लीकेशन देर से जमा करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भरा है।

    चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह ने कहा कि सुजलॉन अभी 51.3 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पिछले महीने में 15% से ज्यादा गिरने के बाद, जो साफ तौर पर कमजोरी दिखाता है क्योंकि स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

