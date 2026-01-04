Foreign Stock Market Investment: विदेशी शेयर बाजार में निवेश का मौका, ये 21 इंटरनेशनल फंड अभी खुले हैं

नई दिल्ली। क्या आप भी विदेशी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। यदि हां तो हम आपको कुछ घरेलू म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे निवेश करें तो इसके बारे में बता रहे हैं। ओवरसीज निवेश पर नियामकीय पाबंदियों और बार-बार बंद–खुलने वाली सब्सक्रिप्शन विंडो के बावजूद, पिछले एक साल में इंटरनेशनल फंड-ऑफ-फंड्स (FOF) श्रेणी में निवेशक खातों की संख्या करीब 2.3 लाख बढ़कर 16 लाख तक पहुंच गई है।

यह रुझान तब है, जब भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय फोकस वाले म्यूचुअल फंड्स तक पहुंचने में कई व्यावहारिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप भी इन फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं तो यहां हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं

अभी कौन से इंटरनेशनल फंड खुले हैं? वर्तमान में 72 में से केवल 21 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीमें नई रकम स्वीकार कर रही हैं। इनमें से 6 एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) हैं, जो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हैं। स्कीम का नाम कैटेगरी लंपसम SIP फ्रैंकलिन यू.एस. ऑपर्च्युनिटीज़ इक्विटी एक्टिव FOF US खुले खुले एडेलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी FOF US बंद ₹5,000 मासिक तक एडेलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड US बंद ₹5,000 मासिक तक एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी FOF चीन खुले खुले एडेलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफ-शोर फंड चीन बंद ₹5,000 मासिक तक फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड एशिया खुले खुले एडेलवाइस यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफ-शोर फंड यूरोपियन बंद ₹5,000 मासिक तक कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF EM खुले खुले एडेलवाइस ASEAN इक्विटी ऑफ-शोर फंड EM बंद ₹5,000 मासिक तक एडेलवाइस इमर्जिंग मार्केट्स ऑप. ऑफशोर फंड EM बंद ₹5,000 मासिक तक कोटक इंटरनेशनल REIT ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF REITs खुले खुले बड़ौदा BNP परिबास एक्वा FOF Aqua ₹5 लाख प्रति PAN बंद एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा FOF Global खुले खुले एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन FOF Global खुले खुले कोटक ग्लोबल इनोवेशन ओवरसीज इक्विटी ओमनी FOF Global खुले खुले मिराए एसेट हैंग सेंग TECH ETF* चीन खुले NA मिराए एसेट NYSE FANG+ ETF* US खुले NA मिराए एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF* US खुले NA मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 ETF* US खुले NA मोतीलाल ओसवाल NASDAQ Q 50 ETF* US खुले NA निप्पॉन इंडिया ETF हैंग सेंग BeES* चीन खुले NA नोट: SIP कॉलम में 5,000 रुपये मासिक तक का मतलब है कि SIP की मासिक किस्त ₹5,000 तक सीमित है (RBI के LRS नियमों के कारण)। ETF में SIP उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। हालांकि, यहां निवेशकों के लिए सावधानी जरूरी है। सीमित मार्केट-मेकिंग और तेज मांग के कारण कई ओवरसीज ETF अपनी वास्तविक नेट एसेट वैल्यू (NAV) से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 को NSE पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ये ETF 5% से 21% तक प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे।