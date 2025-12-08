6 दिन में 37000 करोड़ साफ, Indigo के हर शेयर 950 रुपये का नुकसान, कहां जाकर थमेगी ये गिरावट?
फ्लाइट्स कैंसिलेशन को लेकर मची उथल-पुथल के चलते इंडिगो एयरलाइन के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। एक सप्ताह के अंदर शेयर करीब 16 फीसदी की गिरावट ...और पढ़ें
नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन (Indigo Crisis) में मची उथल-पुथल से लाखों यात्रियों के साथ-साथ कंपनी के शेयरधारक भी परेशान हैं। दरअसल, इंडिगो के शेयरों में पिछले 6 कारोबारी सत्रों से लगातार गिरावट हावी है और इस दौरान 37000 करोड़ का मार्केट कैप खत्म हो गया है। इस एविएशन कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से गिरावट गहराई और यह सिलसिला 8 दिसंबर को भी कायम रहा। सोमवार को इंटर ग्लोब एविएशन के स्टॉक 10 फीसदी तक टूट गए।
8 दिसंबर को इंडिगो के शेयर (Indigo Share Price) 5110 रुपये के स्तर पर खुले और 4842 रुपये का लो लगा दिया। 8.32 फीसदी की कमजोरी के साथ शेयर 4923.50 रुपये पर बंद हुए। 6 कारोबारी सत्र के दौरान इंडिगो के एक शेयर का भाव 950 रुपये से ज्यादा टूट गया है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म्स ने इंडिगो के शेयरों पर टारगेट प्राइस घटा दिए हैं।
ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या कहा
इंडिगो ने एक ही दिन में 1,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जो देश के विमानन इतिहास में सबसे ज़्यादा डेली कैंसिलेशन नंबर है। यह परेशानी एयरलाइन द्वारा पायलटों के लिए संशोधित फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के कार्यान्वयन से उत्पन्न ऑपरेशनल इश्यू के चलते आई। कंपनी में जारी इस अव्यवस्था का बिजनेस पर तगड़ा असर पड़ने वाला है इसलिए ग्लोबल ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर टारगेट प्राइस घटा दिए हैं।
Indigo शेयर पर नए टारगेट
UBS ने इंडिगो के शेयरों पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन टारगेट प्राइस घटाकर 6350 रुपये कर दिया है।
इन्वेस्टेक ने सेल रेटिंग के साथ इंडिगो के शेयरों पर 4040 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
जेफरीज ने कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग को कायम रखा है और 7025 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।
Indigo के शेयरों का प्रदर्शन
इस घटनाक्रम के चलते इंटर ग्लोबल एविएशन यानी इंडिगो के शेयर एक सप्ताह के अंदर करीब 16 फीसदी की गिरावट दिखा चुके हैं। हालांकि, इस साल अब तक शेयरों ने 7 फीसदी तक रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में यह स्टॉक 180 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ चुका है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
