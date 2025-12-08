6 दिन में 37000 करोड़ साफ, Indigo के हर शेयर 950 रुपये का नुकसान, कहां जाकर थमेगी ये गिरावट?

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन (Indigo Crisis) में मची उथल-पुथल से लाखों यात्रियों के साथ-साथ कंपनी के शेयरधारक भी परेशान हैं। दरअसल, इंडिगो के शेयरों में पिछले 6 कारोबारी सत्रों से लगातार गिरावट हावी है और इस दौरान 37000 करोड़ का मार्केट कैप खत्म हो गया है। इस एविएशन कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से गिरावट गहराई और यह सिलसिला 8 दिसंबर को भी कायम रहा। सोमवार को इंटर ग्लोब एविएशन के स्टॉक 10 फीसदी तक टूट गए।

8 दिसंबर को इंडिगो के शेयर (Indigo Share Price) 5110 रुपये के स्तर पर खुले और 4842 रुपये का लो लगा दिया। 8.32 फीसदी की कमजोरी के साथ शेयर 4923.50 रुपये पर बंद हुए। 6 कारोबारी सत्र के दौरान इंडिगो के एक शेयर का भाव 950 रुपये से ज्यादा टूट गया है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म्स ने इंडिगो के शेयरों पर टारगेट प्राइस घटा दिए हैं।

ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या कहा इंडिगो ने एक ही दिन में 1,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं, जो देश के विमानन इतिहास में सबसे ज़्यादा डेली कैंसिलेशन नंबर है। यह परेशानी एयरलाइन द्वारा पायलटों के लिए संशोधित फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) के कार्यान्वयन से उत्पन्न ऑपरेशनल इश्यू के चलते आई। कंपनी में जारी इस अव्यवस्था का बिजनेस पर तगड़ा असर पड़ने वाला है इसलिए ग्लोबल ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर टारगेट प्राइस घटा दिए हैं।