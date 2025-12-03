देश की सबसे बड़ी एयरलाइन में क्रू की कमी, 70 से अधिक उड़ानें कैंसिल; कंपनी के शेयरों पर दिखा असर

नई दिल्ली। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने बुधवार को 70 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल कर दीं। इन उड़ानों में बेंगलुरु और मुंबई एयरपोर्ट से आने वाली फ्लाइट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा मुख्य रूप से क्रू की कमी के कारण हुआ। सूत्रों ने बताया कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स अलग-अलग एयरपोर्ट पर लेट हो गईं, क्योंकि एयरलाइन को अपनी फ्लाइट्स चलाने के लिए क्रू की कमी हो रही थी।

आज इंडिगो की पैरेंट कंपनी InterGlobe Aviation Limited के शेयर NSE पर 1.73 % गिरकर5,599.00 रुपये के स्तर पर बंद हुए। उड़ानें कैंसिल होने से एयरलाइन कंपनियों को लाखों-करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है। जब कोई एयरलाइन फ़्लाइट कैंसिल करती है, तो उसे कितना खर्च करना पड़ता है, यह एयरक्राफ्ट के साइज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। कम यात्रियों वाली एक छोटी कम्यूटर फ्लाइट को कैंसिल करने में, पूरी बोइंग 777-300ER की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। खर्च इस बात पर भी निर्भर करता है कि कैंसिलेशन किस वजह से हुआ, क्योंकि अगर यह मौसम की वजह से हुआ, तो यात्रियों को एयरलाइन की गलती के मुकाबले बहुत कम मुआवजा मिलेगा।

एयरलाइन के स्पोक्सपर्सन ने एक बयान में कहा, "पिछले कुछ दिनों में टेक्नोलॉजी की दिक्कतों, एयरपोर्ट पर भीड़ और ऑपरेशनल जरूरतों जैसी कई वजहों से हमारी कई फ्लाइट में देरी हुई है और कुछ कैंसलेशन भी हुई हैं।" इंडिगो में क्रू की भारी कमी एक सोर्स ने PTI को बताया, "FDTL नॉर्म्स के दूसरे फेज के लागू होने के बाद से इंडिगो को क्रू की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे एयरपोर्ट्स पर इसके ऑपरेशन्स में कैंसलेशन और भारी देरी हो रही है।"

सूत्र ने कहा, "मंगलवार को एयरलाइन के लिए हालात खराब हो गए और बुधवार को कमी और बढ़ गई, जब देश भर के एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और देर हो गईं।" सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के मुताबिक, मंगलवार को छह खास घरेलू एयरपोर्ट पर इंडिगो का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 35 परसेंट रह गया, जबकि एयर इंडिया का 67.2 परसेंट, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 79.5 परसेंट, स्पाइसजेट का 82.50 परसेंट और अकासा एयर का 73.20 परसेंट रहा।

फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों में, जिसमें हफ्ते में आराम का समय बढ़ाकर 48 घंटे करना, रात के समय को बढ़ाना, और रात में लैंडिंग की संख्या को पहले के छह के मुकाबले सिर्फ़ दो तक सीमित करना शामिल है, का शुरू में इंडिगो और टाटा ग्रुप की एयर इंडिया जैसी घरेलू एयरलाइंस ने विरोध किया था।