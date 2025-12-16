Language
    IPO News: ICICI प्रूडेंशियल एएमसी के IPO आखिरी दिन कितना हुआ सब्सक्राइब, लिस्टिंग पर मुनाफा होगा या नहीं?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:56 PM (IST)

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ (ICICI Prudential AMC IPO) को आखिरी दिन संस्थागत खरीदारों की भारी मांग के कारण 39.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आईप ...और पढ़ें

    Hero Image

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसेट मैनेजमेंट बोली के आखिरी दिन संस्थागत खरीदारों की भारी मांग के कारण 39.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

    नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक की इकाई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऐसेट मैनेजमेंट (ICICI Prudential AMC IPO) कंपनी लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को मंगलवार को बोली के आखिरी दिन संस्थागत खरीदारों की भारी मांग के कारण 39.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एनएसई से मिली जानकारी के अनुसार, 10,602.65 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत पेशकश किए गए 3,50,15,691 शेयरों के मुकाबले 1,37,14,88,316 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की श्रेणी को 123.87 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के मामले में 22.04 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। खुदरा वैयक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 2.53 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्राइस बैंड कितना?

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) ने गुरूवार को कहा कि उसने एंकर निवेशकों से 3,022 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने इस निर्गम के लिए 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर मूल्य दायरा तय किया है। इससे इसका मूल्यांकन लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपये (11.86 अरब डॉलर) बैठता है। यह सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पूरी तरह से इसके प्रवर्तकों, ब्रिटेन स्थित प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स द्वारा 4.89 करोड़ से अधिक शेयरों का बिक्री पेशकश है।

    इसका मतलब है कि कंपनी को इस पेशकश से कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिलहाल, आईसीआईसीआई बैंक के पास एएमसी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि प्रूडेंशियल के पास बाकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सूचीबद्ध होने के बाद, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, श्रीराम एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट जैसे आस्ति प्रबंधकों में शामिल हो जाएगी। यह आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बाद सूचीबद्ध होने वाली पांचवीं आईसीआईसीआई समूह की कंपनी होगी।

    ICICI Prudential AMC IPO GMP

    निवेशकों की रुचि सकारात्मक प्रतीत होती है, 16 दिसंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) ₹ 300 था। यह प्रीमियम लगभग ₹2465 के संभावित लिस्टिंग मूल्य का संकेत देता है , जो ₹ 2165 के आईपीओ के ऊपरी मूल्य से 13.85% की वृद्धि दर्शाता है ।

    ग्रे मार्केट प्रीमियम आधिकारिक निर्गम मूल्य से अधिक उस अतिरिक्त कीमत को दर्शाता है जो निवेशक चुकाने को तैयार हैं।

     यह भी पढ़ें- Exclusive Interview: 60% मुनाफा हर साल डिविडेंड के रूप में बांटेगी ICICI प्रूडेंशियल एएमसी, मैनेजमेंट ने बताया पूरा प्लान

