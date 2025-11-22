Groww Vs Zerodha Vs Upstox: कौन है ट्रेडिंग एप का सबसे बड़ा खिलाड़ी, कहां कम लगता है शेयर खरीदने-बेचने पर पैसा पर

नई दिल्ली। Groww Vs Zerodha Vs Upstox: एक समय था जब शेयर मार्केट में सबकुछ ऑफलाइन हुआ करता था। लेकिन आज के समय यह कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। सबकुछ ऑनलाइन हो गया है आप कुछ मिनटों में शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आज के समय में भारत में ऐसे कई ब्रोकरेज ऐप है जिसके जरिए आप बड़े आसानी से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ आदि में निवेश कर सकते हैं। हर एक एप के शेयर बेचने और खरीदने के लिए एक ब्रोकरेज फीस चार्ज करते हैं। सबकी फीस अलग-अलग होती है। बाजार में कई सारे ब्रोकरेज एप उपलब्ध हैं। लेकिन आज हम यहां पर तीन एप Groww Vs Zerodha Vs Upstox की बात करेंगे। हम तीनों के बारे में जानेंगे और बात इंटरफेस से लेकर ब्रोकरेज फीस तक की बात करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Groww Vs Zerodha Vs Upstox: किसके पास कितना यूजरबेस Groww, Zerodha, और Upstox सभी जाने-माने भारतीय ब्रोकर हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खासियत है। यूजरबेस जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि किस ब्रोकरेज फर्म के कितने डाउनलोड है। आइए जानते हैं कि एंड्रॉयड में तीनों के कितने डाउनलोड है।

पहले बात करें ग्रो (Groww) की तो इस समय एंड्रॉयड पर इसके 100 million से अधिक यानी 10 करोड़ से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं, जिरोधा की बात करें तो इसके डाउनलोड 10 मिलियन से अधिक यानी 1 करोड़ से अधिक है। वहीं, Upstox की बात करें तो इसके डाउनलोड भी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक है। यानी एंड्रॉयड पर ग्रो के दोनों से आगे है। ग्रो दोनो से 10 गुना आगे है।

Groww के बारे में Groww तेजी से भारत में सबसे बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ऐप में से एक बन गया है। यह एप नए और प्रो ट्रेडर्स, दोनों को ट्रेडिंग के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म देता है। साथ ही, इन्वेस्टर एक ही जगह पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ETF, NFO, कॉर्पोरेट बॉन्ड और IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

Groww के यूजर बेस में काफी बढ़ोतरी हुई है, नवंबर 2025 तक इसके एक्टिव यूजर 10 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। सितंबर 2025 तक, प्लेटफॉर्म पर 11.9 मिलियन एक्टिव क्लाइंट थे, जिससे यह एक्टिव यूज़र के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टॉकब्रोकर बन गया, जिसका मार्केट शेयर 26.3% था। एक्टिव यूजर के मामले में ग्रो सबसे आगे है।

Groww की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इनकी ब्रोकरेज फीस प्रति ऑर्डर 20 रुपये है। अगर आप शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो आपको 20 रुपये चार्ज देना होगा। Zerodha के बारे में Zerodha को भारत में डिस्काउंट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में लीडर माना जाता है। इसका Kite ऐप ट्रेडर-फ्रेंडली है, जो फंक्शनैलिटी और रिलायबिलिटी को जोड़ता है। सितंबर 2025 में Zerodha का एक्टिव यूज़र बेस लगभग 7.09 मिलियन था, जिससे यह Groww के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया। कंपनी के यूजर बेस में गिरावट देखी गई है, जो 2024 के आखिर में लगभग 8 मिलियन था, लेकिन सितंबर 2025 तक घटकर 7.3 मिलियन हो गया। बड़े प्लेटफॉर्म पर यूजर्स में कमी का यह ट्रेंड रेगुलेटरी बदलावों और सुस्त मार्केट कंडीशन जैसे फैक्टर्स से जुड़ा है।

जीरोधा की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इनकी ब्रोकरेज फीस कुछ इस प्रकार है- सभी इक्विटी डिलीवरी निवेश (एनएसई, बीएसई), बिल्कुल मुफ्त हैं - ₹ 0 ब्रोकरेज।

इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी ट्रेड में इंट्राडे ट्रेड पर हर एक्जीक्यूट किए गए ऑर्डर पर ₹20 या 0.03% (जो भी कम हो)। सभी ऑप्शन ट्रेड पर ₹20।सभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री हैं — ₹0 कमीशन।