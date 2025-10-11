Language
    दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 5 दिन में किया 1751 करोड़ का निवेश

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:19 PM (IST)

     Share Market: दिवाली से पहले विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में उत्साह दिखाया है, और पिछले पांच दिनों में 1,751 करोड़ रुपये का निवेश किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में स्थिरता और भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेतों के कारण हुआ है। एफपीआई की निवेश रणनीति अभी भी सतर्क रहने की उम्मीद है।

    नई दिल्ली। Share Market: दिवाली से पहले भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौटी है। इस सप्ताह विदेशी निवेशकों ने जमकर निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, कई हफ्तों की लगातार बिकवाली के बाद, विदेशी निवेशक इस हफ्ते भारतीय बाजारों में शुद्ध खरीदार बन गए और 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच 1,751 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया।

    पिछले कुछ महीनों में लगातार बिकवाली के दबाव के बावजूद, घरेलू संस्थागत निवेशक मोटे तौर पर सहायक बने रहे, उन्होंने विदेशी बिकवाली को झेला और समग्र बाजार स्थिरता बनाए रखने में मदद की। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, "6-10 अक्टूबर के सप्ताह के दौरान, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने नकदी बाजार में अपने कारोबारी व्यवहार में तेजी से बदलाव दिखाया।"

    बिकावली के बाद खरीदारी में दिखी तेजी

    उन्होंने कहा कि, "पहले दो सेशन में भारी बिकवाली के बाद 6 और 7 अक्टूबर को क्रमशः 1,584.48 करोड़ रुपये और 1,471.74 करोड़ रुपये की बिकवाली के बाद, अगले तीन दिनों में विदेशी निवेशकों ने आक्रामक खरीदारी की और क्रमशः 1,663.65 करोड़ रुपये, 737.82 करोड़ रुपये और 2,406.54 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप पूरे सप्ताह में कुल 1,751.79 करोड़ रुपये का शुद्ध संचयी निवेश हुआ। यहां से निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश बाजार के रुझान को और मज़बूत कर सकता है, बशर्ते वैश्विक जोखिम उठाने की क्षमता बनी रहे और आय में तेज़ी बनी रहे।"

    एनएसडीएल के आंकड़ों से पता चला है कि इस सप्ताह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा सकारात्मक निवेश के साथ, अक्टूबर में भारतीय बाजारों से शुद्ध निकासी अब घटकर 2,091 करोड़ रुपये रह गई है। इसकी तुलना में, सितंबर में एफपीआई ने 23,885 करोड़ रुपये का भारी शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया था। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से कुल 1,56,611 करोड़ रुपये निकाले हैं।

    एफपीआई गतिविधि में हालिया बदलाव भारतीय इक्विटी में नए सिरे से बाहरी विश्वास का संकेत देता है। हालाँकि, इस सकारात्मक रुझान की स्थिरता निरंतर निवेश, मजबूत कॉर्पोरेट आय और स्थिर वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

    ट्रंप के टैरिफ, भारतीय कंपनियों के उच्च मूल्यांकन और टैरिफ उपायों से उत्पन्न अनिश्चित वैश्विक व्यापार परिदृश्य सहित कई कारकों के कारण विदेशी निवेशक हाल के महीनों में भारतीय बाजारों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। NSDL के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि अप्रैल, मई और जून को छोड़कर, कैलेंडर वर्ष 2025 के अन्य सभी महीनों में विदेशी निवेशकों द्वारा शुद्ध बिकवाली देखी गई है, जिसमें जनवरी में 78,027 करोड़ रुपये का सबसे अधिक बहिर्वाह दर्ज किया गया है।

