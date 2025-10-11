दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 5 दिन में किया 1751 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली। Share Market: दिवाली से पहले भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौटी है। इस सप्ताह विदेशी निवेशकों ने जमकर निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के अनुसार, कई हफ्तों की लगातार बिकवाली के बाद, विदेशी निवेशक इस हफ्ते भारतीय बाजारों में शुद्ध खरीदार बन गए और 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच 1,751 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया।

पिछले कुछ महीनों में लगातार बिकवाली के दबाव के बावजूद, घरेलू संस्थागत निवेशक मोटे तौर पर सहायक बने रहे, उन्होंने विदेशी बिकवाली को झेला और समग्र बाजार स्थिरता बनाए रखने में मदद की। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, "6-10 अक्टूबर के सप्ताह के दौरान, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने नकदी बाजार में अपने कारोबारी व्यवहार में तेजी से बदलाव दिखाया।"

बिकावली के बाद खरीदारी में दिखी तेजी उन्होंने कहा कि, "पहले दो सेशन में भारी बिकवाली के बाद 6 और 7 अक्टूबर को क्रमशः 1,584.48 करोड़ रुपये और 1,471.74 करोड़ रुपये की बिकवाली के बाद, अगले तीन दिनों में विदेशी निवेशकों ने आक्रामक खरीदारी की और क्रमशः 1,663.65 करोड़ रुपये, 737.82 करोड़ रुपये और 2,406.54 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप पूरे सप्ताह में कुल 1,751.79 करोड़ रुपये का शुद्ध संचयी निवेश हुआ। यहां से निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश बाजार के रुझान को और मज़बूत कर सकता है, बशर्ते वैश्विक जोखिम उठाने की क्षमता बनी रहे और आय में तेज़ी बनी रहे।"

एनएसडीएल के आंकड़ों से पता चला है कि इस सप्ताह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा सकारात्मक निवेश के साथ, अक्टूबर में भारतीय बाजारों से शुद्ध निकासी अब घटकर 2,091 करोड़ रुपये रह गई है। इसकी तुलना में, सितंबर में एफपीआई ने 23,885 करोड़ रुपये का भारी शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया था। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से कुल 1,56,611 करोड़ रुपये निकाले हैं।