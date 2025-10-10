भारत की सिक्योरिटी कंपनी का कंगारू देश में बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी में खरीद ली पूरी की पूरी हिस्सेदारी
भारतीय सुरक्षा कंपनी SIS ने ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने स्टेट मेडिकल असिस्टेंस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। यह एसआईएस का लगातार दूसरे महीने में दूसरा अधिग्रहण है। इससे पहले, एसआईएस ने सेफ्टी डायरेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में भी हिस्सेदारी खरीदी थी। इन अधिग्रहणों के बावजूद, कंपनी के शेयरों में कोई खास सुधार नहीं देखा गया है।
नई दिल्ली। भारत की एक सिक्योरिटी कंपनी ने कंगारू देश ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कारनामा किया है। दरअसल, भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। भारत की इस कंपनी का नाम है एसआईएस। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उसकी ऑस्ट्रेलियाई इकाई SIS Australia Group Pty Ltd ने ऑस्ट्रेलिया की State Medical Assistance Holdings Pty Ltd का अधिग्रहण किया है। यह लगातार दूसरे महीने कंपनी का दूसरा अधिग्रहण है। इससे पहले सितंबर में SIS Limited ने उसकी सहायक कंपनी एसआईएस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने सेफ्टी डायरेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में 85% शेयरधारिता के अधिग्रहण के लिए 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के नकद मूल्य पर शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
कितने में किया अधिग्रहण
एक्सचेंज फाइलिंग को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसकी ऑस्ट्रेलियाई इकाई ने स्टेट मेडिकल असिस्टेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदे। कंपनी ने 14,51,69,875 रुपये में इसका अधिग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में यह रकम 2.5 मिलियन डॉलर रही। कंपनी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2025 को अधिग्रहण पूर्ण हुआ।
इससे पहले एसआईएस लिमिटेड ने सितंबर महीने में जो कंपनी खरीदती थी, उसके लिए उसने 29,02,31,950 रुपये खर्च किए थे। सेफ्टी डायरेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में पिछले महीने SIS ने 85 फीसदी की हिस्सेदारी 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में खरीदी थी। सेफ्टी डायरेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया भर में प्रमुख कंपनियों को गंभीर जोखिम, चिकित्सा, प्रशिक्षण और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली एक अग्रणी कंपनी है।
कंपनी ने कहा कि इस अधिग्रहण से एसआईएस ग्रुप ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आपातकालीन सेवा प्रदाता बन जाएगा।
लिस्ट होने के बाद नहीं बढ़े शेयरों के दाम
SIS Limited अधिग्रहण पर अधिग्रहण कर रही है लेकिन कंपनी के शेयरों में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। यह कंपनी NSE पर 2017 में लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी ने 15 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है। यानी कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को नुकसान हुआ है। वहीं, पिछले एक साल की बात करें तो इसके शेयर 19 फीसदी तक गिर चुके हैं। इस साल अब तक इसके शेयरों में 10 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर NSE पर 2.50 रुपये बढ़कर 326.85 रुपये के स्तर पर बंद हुए। 10 अक्टूबर को इसके शेयर 330.45 रुपये तक गए।
