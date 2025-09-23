Exclusive: सत्तू निर्माता कंपनी का IPO, निवेशकों में मोतीलाल का भी नाम शामिल; 90 साल की विरासत में कितना दम?

गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का आईपीओ 22 सितंबर को खुला जिसमें निवेशकों ने रुचि दिखाई है। पूर्वी भारत का यह एफएमसीजी ब्रांड 29 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होगा। कंपनी के चेयरपर्सन मनीष मिमानी ने बताया कि आईपीओ से प्राप्त पूंजी का उपयोग ऋण चुकाने सामान्य खर्चों को पूरा करने और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में किया जाएगा।

नई दिल्ली। Exclusive Ganesh Consumer Products IPO: पूर्वी भारत की टॉप FMCG कंपनी गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का आईपीओ 22 सितंबर को ओपन हो चुका है। निवेशकों इस आईपीओ में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में यह ईस्ट इंडिया का माना जाना ब्रांड है। अब ये ब्रांड 29 सितंबर को Share Market में लिस्ट होगा। लिस्ट होने से पहले जागरण बिजनेस ने Ganesh Consumer के चेयरपर्सन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष मिमानी से बात की। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कंपनी से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण बातें शेयर की।

'90 साल पुराना है ब्रांड लेकिन कंपनी है नई' 1936 में स्थापित गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 42 विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराती है, जिनमें मुख्य खाद्य पदार्थ, मसाले, पारंपरिक स्नैक्स और नए खाद्य श्रेणियां शामिल हैं। मनीष मिमान ने बताया कि गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मुख्यालय वाली एक अग्रणी FMCG कंपनी है, जिसे खाद्य उद्योग में आठ दशकों से भी अधिक का अनुभव है। यह कंपनी पूर्वी भारत में पैकेज्ड होल व्हीट आटे का तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड और मैदा, सूजी और दलिया जैसे गेहूं-आधारित उत्पादों का सबसे बड़ा ब्रांड है।

उन्होंने आगे बताया कि कंपनी होल व्हीट आटे, मूल्यवर्धित आटा उत्पादों, पैकेज्ड इंस्टेंट फूड मिक्स, मसालों, पारंपरिक स्नैक्स और विशेष आटे सहित उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, और एक व्यापक वितरण नेटवर्क के माध्यम से B2B और B2C, दोनों बाजारों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है।

मनीष मिमान के अनुसार ब्रांड जरूर पुराना है। लेकिन कंपनी यंग है। कंपनी ने पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2006 में स्थापित की। कंपनी ने जो भी जर्नी की वो अंतिम 20 साल में की। क्यों ला रहे हैं आईपीओ और कहां इस्तेमाल होगा पैसा? मनीष मिमान ने बताया कि 130 करोड़ की रुपये की पूंजी कंपनी प्राइमरी प्रोसीड से खुद लेगी। 60 करोड़ का रीपेमेंट होगा डेड का। इसके बाद कंपनी का डेड जीरो हो जाएगा। 25 करोड़ कॉर्पोरेट जनरल एक्सपेंस में बुक होगा। 45 करोड़ रुपये से नई मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगा। कंपनी अपने आपको एक बड़ी फूड कैटेगरी के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है। इसलिए कंपनी लिस्ट होना चाहती है।

मनीष मिमान ने बताया कि उनकी कंपनी 42 से 45 कैटेगरी पर काम करती है। 200 से ऊपर SKU हैं। 30 सितंबर, 2024 तक, इसका मार्केटिंग नेटवर्क 70,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर, आधुनिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक फैला हुआ है। कंपनी के पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सात विनिर्माण संयंत्र (Manufacturing Units) हैं।

मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी ने 2016 में किया 100 करोड़ का निवेश मनीष मिमान ने बताया कि मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी ने 2016 में Ganesh Consumer करोड़ रुपये का निवेश किया था। 60 करोड़ प्राइमरी और 40 करोड़ सेकेंडरी। इस आईपीओ के जरिए मोतीलाल अपने शेयर डाइल्यूट कर रही है। इस आईपीओ में मोतीलाल 20 फीसदी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने शेयर बेच रही है। 5 फीसदी कंपनी ने सेकेंडरी मार्केट में पहले ही बेच दिया था। मनीष मिमान ने बताया कि 4 फीसदी प्रमोटर होल्डिंग भी ऑफर फॉर सेल है।

पुरूषोत्तम दास मिमानी, मनीष मिमानी, मधु मिमानी, मनीष मिमानी (एचयूएफ) और श्रीवरु एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं। Ganesh Consumer IPO की डिटेल गणेश कंज्यूमर का आईपीओ ₹408.80 करोड़ का है। यह इश्यू 0.40 करोड़ नए शेयरों के साथ कुल ₹130.00 करोड़ और 0.87 करोड़ शेयरों के ऑफर-फॉर-सेल का संयोजन है, जो कुल ₹278.80 करोड़ के बराबर है। इश्यू का प्राइस बैंड ₹306 से ₹322 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।

गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स IPO डिटेल आईपीओ डेट 22 सितंबर, 2025 से 24 सितंबर, 2025 तक फेस वैल्यू ₹ 10 प्रति शेयर IPO का प्राइस बैंड ₹306 से ₹322 प्रति शेयर लॉट साइज 46 शेयर सेल टाइप फ्रेस कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल टोटल इश्यू साइज 1,26,95,600 शेयर (कुल ₹ 408.80 करोड़ तक ) फ्रेश इश्यू 40,37,267 शेयर (कुल ₹ 130.00 करोड़ तक ) ऑफर फॉर सेल ₹ 10 मूल्य के 86,58,333 शेयर (कुल मिलाकर ₹ 278.80 करोड़) कर्मचारी छूट ₹ 30.00 इश्यू टाइप बुकबिल्डिंग आईपीओ लिस्टिंग पर बीएसई, एनएसई शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 3,63,73,259 शेयर शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 4,04,10,526 शेयर आवेदन के लिए न्यूनतम लॉट साइज 46 है, और खुदरा निवेशक के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि ₹14,076 (46 शेयर) है। इस आईपीओ में कर्मचारियों के लिए 34,247 शेयरों का आरक्षण शामिल है, जो IPO मूल्य पर ₹30.00 की छूट पर उपलब्ध है।