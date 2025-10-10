ये 8 शेयर कराएंगे कमाई, इस दिवाली पर करें निवेश, देखिए प्रभुदास लीलाधर की टॉप स्टॉक पिक और टारगेट प्राइस
घरेलू ब्रोकरेज हाउस, प्रभुदास लीलाधर राठी ने 2025 के लिए अपने दिवाली स्टॉक पिक पर रिपोर्ट जारी की है। इनमें टीवीएस मोटर, स्विगी और वी-मार्ट लिमिटेड से लेकर कई कंपनियों के शेयर शामिल हैं। ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस के साथ-साथ, स्टॉपलॉस की डिटेल भी दी है।
नई दिल्ली। दिवाली और धनतेरस के मौके पर लोग कई शुभ काम की शुरुआत करते हैं। इनमें शेयर से लेकर सोने में निवेश जैसे कार्य शामिल हैं, इसलिए घरेलू ब्रोकरेज फर्म हर साल दिवाली से पूर्व टॉप दिवाली स्टॉक पिक जारी करती हैं। इसी कड़ी में घरेलू ब्रोकरेज हाउस,प्रभुदास लीलाधर राठी ने 2025 के लिए अपने दिवाली स्टॉक पिक पर रिपोर्ट जारी की है।
खास बात है कि दिवाली के शुभ अवसर खरीदे जाने वाले इन शेयरों की सूची, ब्रोकरेज फर्म की टेक्निकल रिसर्च डेस्क द्वारा तैयार की गई है जिसका नेतृत्व सुश्री वैशाली पारेख, वाइस प्रेसिडेंट-टेक्निकल रिसर्च, पीएल कैपिटल द्वारा किया गया है।
प्रभुदास लीलाधर राठी की टॉप दिवाली स्टॉक पिक
-ब्रोकरेज फर्म ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, Anantraj Limited के शेयरों पर खरीदारी की राय दी है और 940-1,100 का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि 645 रुपये का स्टॉपलॉस रखा है। शेयर का मौजूदा भाव 696 रुपये है।
-ई-मोबिलिटी और बैटरीज बनाने वाली कंपनी HBL Engineering के शेयरों पर 1,100-1,250 रुपये का टारगेट दिया है और 780 का स्टॉपलॉस लगाने को कहा है। स्टॉक का करंट प्राइस 882 रुपये है।
|शेयर का नाम
|टारगेट प्राइस
|स्टॉपलॉस
|अनंतराज लिमिटेड
|940 - 1,100
|645
|एचबीएल इंजीनियरिंग
|1,100-1,250
|780
|हिंद कॉपर
|405-440
|300
|हाई टेक पाइप्स
|150-165
|106
|स्विगी
|530-580
|370
|टीवीएस मोटर
|4,100-4,550
|3,100
|वा टेक वाबग
|1,770-1,900
|1,270
|वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड
|1,030-1,130
|730
-रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी Hind Copper के शेयरों पर भी ब्रोकरेज फर्म ने 405-440 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है, जबकि 300 रुपये का स्टॉपलॉस लगाने को कहा है।
-प्रभुदास लीलाधर राठी ने Hi-Tech Pipes Ltd के शेयरों पर भी 150-165 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है, जबकि 106 रुपये का स्टॉपलॉस रखने को कहा है। शेयर की मौजूदा कीमत 119 रुपये है।
-Swiggy के शेयरों पर 530-580 रुपये का टारगेट प्राइस और 370 रुपये स्टॉपलॉस
-TVS Motor के शेयरों पर 4,100-4,550 रुपये टारगेट प्राइस और 3,100 रुपये स्टॉपलॉस
-Va Tech Wabag के शेयरों पर 1,770-1,900 रुपये का टारगेट प्राइस और 1,270 रुपये स्टॉपलॉस
-V-Mart Retail Limited के शेयरों पर 1,030-1,130 रुपये टारगेट प्राइस और 730 रुपये स्टॉपलॉस
