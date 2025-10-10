ये 8 शेयर कराएंगे कमाई, इस दिवाली पर करें निवेश, देखिए प्रभुदास लीलाधर की टॉप स्टॉक पिक और टारगेट प्राइस

नई दिल्ली। दिवाली और धनतेरस के मौके पर लोग कई शुभ काम की शुरुआत करते हैं। इनमें शेयर से लेकर सोने में निवेश जैसे कार्य शामिल हैं, इसलिए घरेलू ब्रोकरेज फर्म हर साल दिवाली से पूर्व टॉप दिवाली स्टॉक पिक जारी करती हैं। इसी कड़ी में घरेलू ब्रोकरेज हाउस,प्रभुदास लीलाधर राठी ने 2025 के लिए अपने दिवाली स्टॉक पिक पर रिपोर्ट जारी की है।

खास बात है कि दिवाली के शुभ अवसर खरीदे जाने वाले इन शेयरों की सूची, ब्रोकरेज फर्म की टेक्निकल रिसर्च डेस्क द्वारा तैयार की गई है जिसका नेतृत्व सुश्री वैशाली पारेख, वाइस प्रेसिडेंट-टेक्निकल रिसर्च, पीएल कैपिटल द्वारा किया गया है।

प्रभुदास लीलाधर राठी की टॉप दिवाली स्टॉक पिक -ब्रोकरेज फर्म ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी, Anantraj Limited के शेयरों पर खरीदारी की राय दी है और 940-1,100 का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि 645 रुपये का स्टॉपलॉस रखा है। शेयर का मौजूदा भाव 696 रुपये है।



-ई-मोबिलिटी और बैटरीज बनाने वाली कंपनी HBL Engineering के शेयरों पर 1,100-1,250 रुपये का टारगेट दिया है और 780 का स्टॉपलॉस लगाने को कहा है। स्टॉक का करंट प्राइस 882 रुपये है।