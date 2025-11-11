Language
    दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद डिफेंस शेयरों में तेजी, मिसाइल व लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक भागे

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    11 नवंबर को निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में 2 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। एमटीआर टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज के शेयर 3 से 6 फीसदी तक उछल गए हैं।

    11 नवंबर को डिफेंस शेयर 6 फीसदी तक चढ़े।

    नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन (Delhi Lal Qila Blast) के पास 10 नवंबर को हुए बम धमाकों के बाद 11 नवंबर को शेयर बाजार में डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 2 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज के शेयर 3 से 6 फीसदी तक उछल गए हैं।

    एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज के शेयर क्रमशः 6%, 5% और 4% तक चढ़ गए हैं। इसके अलावा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और सोलर इंडस्ट्रीज में भी क्रमशः 2.8% और 4.5% की तेजी देखने को मिली है।

    निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में उछाल

    निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 2% से ज्यादा बढ़कर 8252 के स्तर पर चला गया, सेंसेक्स और निफ्टी 0.26 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैस ने डिफेंस इंडेक्स व शेयरों पर अपना पॉजिटिव नजरिया जाहिर किया है।

    इस वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने दिसंबर 2026 तक निफ्टी 50 के लिए 29,000 का लक्ष्य रखा है, ऐसे में मौजूदा स्तरों से यह इंडेक्स करीब 12% की संभावित तेजी दिखा सकता है।

    पिछले महीने, गोल्डमैन सैस ने भारत के एयरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर को लेकर बुलिश व्यू रखा था, और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को प्राथमिकता दी थी। दरअसल, भारत ने वित्त वर्ष 2028-29 तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है, जबकि पिछले साल यह 23,600 करोड़ रुपये था। 

    ब्रोकरेज फर्म ने सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों पर "BUY" रेटिंग दी थी।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

