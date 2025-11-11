दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद डिफेंस शेयरों में तेजी, मिसाइल व लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक भागे

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन (Delhi Lal Qila Blast) के पास 10 नवंबर को हुए बम धमाकों के बाद 11 नवंबर को शेयर बाजार में डिफेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 2 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स और डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज के शेयर 3 से 6 फीसदी तक उछल गए हैं।

एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज के शेयर क्रमशः 6%, 5% और 4% तक चढ़ गए हैं। इसके अलावा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और सोलर इंडस्ट्रीज में भी क्रमशः 2.8% और 4.5% की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में उछाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 2% से ज्यादा बढ़कर 8252 के स्तर पर चला गया, सेंसेक्स और निफ्टी 0.26 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैस ने डिफेंस इंडेक्स व शेयरों पर अपना पॉजिटिव नजरिया जाहिर किया है।