Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPO News: कोरोना रेमेडीज आईपीओ पहले दिन 62% सब्सक्राइब, GMP कितना हुआ मजबूत

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:01 AM (IST)

    कोरोना रेमेडीज के आईपीओ को पहले दिन 62 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। खुदरा निवेशकों के हिस्से को 87 प्रतिशत और गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 79 प्रत ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। दवा कंपनी कोरोना रेमेडीज़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को सोमवार को शेयर बिक्री के पहले दिन 62 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल गया। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक, तीन दिन के आईपीओ में 45,71,882 शेयरों के मुकाबले 28,17,234 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो 62 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन को दर्शाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 87 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 79 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। पात्र संस्थागत खरीदारों की श्रेणी में अब तक कोई हिस्सा नहीं लिया गया।

    कोरोना रेमेडीज़ ने शुक्रवार को कहा था कि उसने एंकर निवेशकों से 195 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी का 655.37 करोड़ रुपये का आईपीओ 10 दिसंबर को बंद होगा। कोरोना रेमेडीज ने आईपीओ के लिए 1,008-1,062 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है।

    कोरोना रेमेडीज आईपीओ जीएमपी आज

    गैर-सूचीबद्ध बाज़ार में कोरोना रेमेडीज़ के शेयर मज़बूत ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर चल रहे हैं। गैर-सूचीबद्ध बाज़ार पर नज़र रखने वाली वेबसाइटों के अनुसार, आज कोरोना रेमेडीज़ के आईपीओ का GMP ₹ 290 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में कोरोना रेमेडीज़ के शेयर अपने इश्यू प्राइस से ₹ 290 ज़्यादा पर कारोबार कर रहे हैं।

    कोरोना रेमेडीज आईपीओ जीएमपी आज संकेत देता है कि ग्रे मार्केट में, शेयर ₹ 1,352 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, जो कि आईपीओ मूल्य ₹ 1,062 प्रति शेयर से 27.31% अधिक है।

    कोरोना रेमेडीज आईपीओ विवरण


    कोरोना रेमेडीज का आईपीओ सोमवार, 8 दिसंबर को खुला और बुधवार, 10 दिसंबर को बंद होगा। आईपीओ आवंटन तिथि 11 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग तिथि 15 दिसंबर होने की संभावना है। कोरोना रेमेडीज के शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।

    कोरोना रेमेडीज़ के आईपीओ का मूल्य बैंड ₹ 1,008 से ₹ 1,062 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। मूल्य बैंड के ऊपरी स्तर पर, कंपनी का लक्ष्य बुक-बिल्डिंग इश्यू से ₹ 655.37 करोड़ जुटाना है, जो पूरी तरह से 61.71 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश है।

    आईपीओ का लॉट साइज 14 शेयरों का है और खुदरा निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश राशि ₹ 14,868 है।

    जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कोरोना रेमेडीज आईपीओ रजिस्ट्रार है।

     ये भी पढ़ें - Flight Ticket में शामिल होते हैं कई तरह के चार्ज, किन-किन चीजों के लिए पैसा वसूलती हैं एयरलाइंस?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US