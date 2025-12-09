IPO News: कोरोना रेमेडीज आईपीओ पहले दिन 62% सब्सक्राइब, GMP कितना हुआ मजबूत

नई दिल्ली। दवा कंपनी कोरोना रेमेडीज़ के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को सोमवार को शेयर बिक्री के पहले दिन 62 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिल गया। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक, तीन दिन के आईपीओ में 45,71,882 शेयरों के मुकाबले 28,17,234 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो 62 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन को दर्शाता है।

खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के हिस्से को 87 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 79 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। पात्र संस्थागत खरीदारों की श्रेणी में अब तक कोई हिस्सा नहीं लिया गया। कोरोना रेमेडीज़ ने शुक्रवार को कहा था कि उसने एंकर निवेशकों से 195 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी का 655.37 करोड़ रुपये का आईपीओ 10 दिसंबर को बंद होगा। कोरोना रेमेडीज ने आईपीओ के लिए 1,008-1,062 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है।

कोरोना रेमेडीज आईपीओ जीएमपी आज गैर-सूचीबद्ध बाज़ार में कोरोना रेमेडीज़ के शेयर मज़बूत ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर चल रहे हैं। गैर-सूचीबद्ध बाज़ार पर नज़र रखने वाली वेबसाइटों के अनुसार, आज कोरोना रेमेडीज़ के आईपीओ का GMP ₹ 290 प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में कोरोना रेमेडीज़ के शेयर अपने इश्यू प्राइस से ₹ 290 ज़्यादा पर कारोबार कर रहे हैं।

कोरोना रेमेडीज आईपीओ जीएमपी आज संकेत देता है कि ग्रे मार्केट में, शेयर ₹ 1,352 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, जो कि आईपीओ मूल्य ₹ 1,062 प्रति शेयर से 27.31% अधिक है। कोरोना रेमेडीज आईपीओ विवरण

कोरोना रेमेडीज का आईपीओ सोमवार, 8 दिसंबर को खुला और बुधवार, 10 दिसंबर को बंद होगा। आईपीओ आवंटन तिथि 11 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग तिथि 15 दिसंबर होने की संभावना है। कोरोना रेमेडीज के शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।