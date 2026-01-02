Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Stock Market Open Tomorrow: नए साल के पहले शनिवार को भी खुलेगा शेयर मार्केट, BSE-NSE ने दी ये जानकारी

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:31 PM (IST)

    बीएसई ने घोषणा की है कि 3 जनवरी 2026 शनिवार (Stock Market Open Tomorrow) को इक्विटी सेगमेंट के लिए मॉक ट्रेडिंग सेशन (Mock Trading) आयोजित किया जाएगा। ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत में शेयर बाजार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। आमतौर पर शनिवार को बंद रहने वाला शेयर बाजार (Saturday Stock Market Open) कल यानी शनिवार, 3 जनवरी 2026 को (Stock Market Open Tomorrow) खुलेगा। हालांकि, यह सामान्य ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि मॉक ट्रेडिंग सेशन के लिए होगा। इस संबंध में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने आधिकारिक जानकारी जारी की है। साथ ही NSE ने भी अपने सर्कुलर में यह सूचना दी है।
    BSE के अनुसार, इक्विटी सेगमेंट के लिए शनिवार को मॉक ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद ट्रेडिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्यों कराया जा रहा है मॉक ट्रेडिंग सेशन?

    BSE ने बताया कि यह मॉक ट्रेडिंग सेशन सेबी (SEBI) के 24 नवंबर 2020 के सर्कुलर के तहत नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ट्रेडिंग मेंबर्स इस दौरान या तो मॉक ट्रेडिंग सेशन में हिस्सा ले सकते हैं या फिर UAT (यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग) एनवायरनमेंट का उपयोग कर सकते हैं।
    इसके अलावा, जो ट्रेडिंग मेंबर्स थर्ड पार्टी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वे भी इस मौके पर अपनी ट्रेडिंग एप्लिकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कॉल ऑक्शन सेशन, रिस्क-रिडक्शन मोड, ट्रेडिंग हॉल्ट, ब्लॉक डील्स और असाधारण मार्केट स्थितियों जैसी सुविधाओं की जांच की जा सकेगी। BSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मॉक सेशन के दौरान BOLT TWS का कोई नया रिलीज नहीं होगा।

    मॉक ट्रेडिंग सेशन का समय (शनिवार, 3 जनवरी 2026)

    लॉग-इन समय: सुबह 10:15 बजे से 10:45 बजे तक
    मॉर्निंग ब्लॉक डील विंडो: 10:45 बजे से 11:00 बजे तक

    प्री-ओपन सेशन

    • ऑर्डर एंट्री: 11:00 बजे से 11:08 बजे तक
    • मैचिंग पीरियड: 11:08 बजे से 11:15 बजे तक

    कंटीन्यूअस ट्रेडिंग

    • T+1 सेगमेंट: 11:15 बजे से 3:30 बजे तक
    • T+0 सेगमेंट: 11:15 बजे से 1:30 बजे तक
    • IPO और री-लिस्टेड स्क्रिप्स के लिए स्पेशल प्री-ओपन
    • ऑर्डर एंट्री: 11:00 बजे से 11:45 बजे तक
    • मैचिंग पीरियड: 11:45 बजे से 12:00 बजे तक
    • SPOS स्क्रिप्स के लिए कंटीन्यूअस ट्रेडिंग: 12:00 बजे से 3:30 बजे तक
    • पीरियॉडिक कॉल ऑक्शन (4 सेशन): 11:30 बजे से 3:30 बजे तक

    सेटलमेंट ऑक्शन

    • ऑफर एंट्री और मैचिंग: 12:00 बजे से 12:45 बजे तक
    • आफ्टरनून ब्लॉक डील विंडो: 1:30 बजे से 1:45 बजे तक
    • क्लोजिंग: 3:30 बजे से 3:40 बजे तक
    • पोस्ट-क्लोजिंग: 3:40 बजे से 3:50 बजे तक
    • ट्रेड मॉडिफिकेशन (T+1): शाम 4:00 बजे तक
    • ट्रेड मॉडिफिकेशन (T+0): दोपहर 1:45 बजे तक

    BSE ने यह भी बताया कि कुछ सेशनों में ऑर्डर एंट्री समय के अंतिम मिनटों में रैंडम स्टॉपेज हो सकता है, जिससे सिस्टम की मजबूती की जांच की जा सके।

    फीडबैक देना जरूरी

    एक्सचेंज ने सभी ट्रेडिंग मेंबर्स से मॉक ट्रेडिंग सेशन के बाद शाम 4:30 बजे तक फीडबैक देने की अपील की है। BSE का कहना है कि इससे ट्रेडिंग सिस्टम को और बेहतर व मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
    किसी भी तरह की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए ट्रेडिंग मेंबर्स अपने रिलेशनशिप मैनेजर, BSE हेल्पडेस्क या टेक सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें: निफ्टी ने छुआ ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स 573 पर हुआ बंद, बाजार में तेजी के पीछे ये रहे प्रमुख कारण



    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US