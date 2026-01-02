निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, बाजार में तेजी के पीछे ये हैं प्रमुख कारण

नई दिल्ली। शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में मजबूत तेजी देखने को मिली। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और बड़े शेयरों में खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। सेंसेक्स 475.51 अंक या 0.56% की तेजी के साथ 85,664.11 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 153.75 अंक या 0.59% चढ़कर 26,314 के ऊपर कारोबार करता दिखा। यह ऑल टाइम हाई 26326 से कुछ ही अंक कम है। नए ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है।

निफ्टी 50 पैक में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयर रहे, जिनमें करीब 2% तक की तेजी आई। दूसरी ओर, आईटीसी और बजाज ऑटो में कमजोरी दिखी और ये शेयर 4% तक टूटे। बैंक निफ्टी ने बनाया नया ऑल टाइम हाई दिसंबर तिमाही के सकारात्मक कारोबारी अपडेट के बाद शुक्रवार को बैंक शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे बैंक निफ्टी इंडेक्स एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बैंक निफ्टी 0.73 प्रतिशत बढ़कर 60,152.35 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 1 दिसंबर, 2025 को दर्ज किए गए अपने पिछले शिखर 60,114.30 को पार कर गया।

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.08 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 0.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोनों इंडेक्स ने सत्र के दौरान अपने जीवनकाल के नए उच्चतम स्तर को छुआ। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा भागने वाले शेयर यस बैंक , बैंक निफ्टी में सबसे अधिक लाभ कमाने वाला शेयर रहा, जिसके शेयर एनएसई पर 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 22.15 रुपये हो गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक के शेयरों में क्रमशः 2.09 प्रतिशत और 1.39 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी लाभ कमाने वाले शेयरों में शामिल थे, जिनमें 1 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई। बाजार में तेजी के प्रमुख कारण 1. वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेत एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं, अमेरिकी वायदा बाजार (यूएस फ्यूचर्स) भी 0.7% तक चढ़े हुए थे, जिससे वॉल स्ट्रीट में मजबूत शुरुआत के संकेत मिले।

2. बड़े शेयरों में खरीदारी लार्ज-कैप शेयरों में निवेशकों की खरीदारी जारी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर लगातार दूसरे सत्र में करीब 1% चढ़ा, जिसने बाजार को सहारा दिया। 3. दिसंबर तिमाही के नतीजों को लेकर उम्मीदें इक्विनॉमिक्स रिसर्च के फाउंडर और रिसर्च हेड जी चोक्कलिंगम ने रॉयटर्स से कहा कि ऑटो कंपनियों के मासिक बिक्री आंकड़े और अन्य सेक्टरों के बिजनेस अपडेट दिसंबर तिमाही में कमाई में सुधार के संकेत दे रहे हैं, जिससे बाजार को मजबूती मिली है।

4. रुपये में मजबूती मुद्रा बाजार में रुपया सीमित दायरे में कारोबार करते हुए डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर 89.92 पर पहुंच गया। फॉरेक्स कारोबारियों के मुताबिक, आरबीआई द्वारा 90 के स्तर को बचाए रखने के चलते डॉलर-रुपया जोड़ी के दायरे में बने रहने की उम्मीद है, हालांकि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली बाजार पर कुछ दबाव बनाए हुए है।

5. ऑटो शेयरों में लगातार खरीदारी ऑटो कंपनियों द्वारा दिसंबर महीने के बिक्री आंकड़े जारी किए जाने के बाद ऑटो शेयरों में तेजी जारी रही। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1% चढ़ा और लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की।