70 रुपये का ये छोटकू स्टॉक 13 फीसदी उछला, कंपनी का बिहार में बड़ा कारोबार

नई दिल्ली। वेंचर्स लिमिटेड (BMW Venture Share Price) एनएसई पर गिरावट के बीच जोरदार उछला। यह आज इसके शेयर ने पिछले बंद भाव ₹61.39 से करीब 13 फीसदी की तेजी दिखाई है। आज इसने ₹70.42 का हाई लेवल बनाया। वहीं न्यूनतम स्तर ₹61.16 रुपये का रहा। वहीं 52 हफ्ते का हाई लेवल ₹78.00 का है। BMW वेंचर्स का इसी महीने 1 अक्टूबर, 2025 को ₹78 पर शेयर लिस्ट हुआ है। यह इसके आईपीओ प्राइस ₹99 से 21% कम रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किस वजह दिखी BWM वेंचर शेयर में तेजी दो दिन पहले ही BWM वेंचर ने कंपनी को एक संरचनात्मक इस्पात निर्माता से 4.49 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने फाइलिंग में बताया है कि पीईबी विनिर्माण प्रभाग में प्री-इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग (पीईबी) के निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के लिए यह ऑर्डर मिला है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक विवरण, सेबी मास्टर दिनांक 11 नवंबर, 2024 के साथ पठित, इस पत्र के अनुलग्नक A में दिए गए हैं।

क्या करती है BWM वेंचर इस कंपनी का बिजनेस ज्यादातर बिहार में है। कंपनी के आईपीओ में केवल 2.34 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल था, जिसमें बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। सारथी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर थी।