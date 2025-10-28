70 रुपये का ये छोटकू स्टॉक 13 फीसदी उछला, कंपनी का बिहार में बड़ा कारोबार
वेंचर्स लिमिटेड (BMW Venture Share Price) के शेयर में आज 13 फीसदी का उछाल आया और यह ₹70.42 पर पहुंच गया। कंपनी को हाल ही में 4.49 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। बीएमडब्ल्यू वेंचर्स मुख्य रूप से बिहार में कारोबार करती है और स्टील उत्पादों के वितरण के साथ-साथ प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग के निर्माण में भी शामिल है। इसका आईपीओ ₹99 पर था, लेकिन लिस्टिंग ₹78 पर हुई।
नई दिल्ली। वेंचर्स लिमिटेड (BMW Venture Share Price) एनएसई पर गिरावट के बीच जोरदार उछला। यह आज इसके शेयर ने पिछले बंद भाव ₹61.39 से करीब 13 फीसदी की तेजी दिखाई है। आज इसने ₹70.42 का हाई लेवल बनाया। वहीं न्यूनतम स्तर ₹61.16 रुपये का रहा। वहीं 52 हफ्ते का हाई लेवल ₹78.00 का है। BMW वेंचर्स का इसी महीने 1 अक्टूबर, 2025 को ₹78 पर शेयर लिस्ट हुआ है। यह इसके आईपीओ प्राइस ₹99 से 21% कम रहा।
किस वजह दिखी BWM वेंचर शेयर में तेजी
दो दिन पहले ही BWM वेंचर ने कंपनी को एक संरचनात्मक इस्पात निर्माता से 4.49 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने फाइलिंग में बताया है कि पीईबी विनिर्माण प्रभाग में प्री-इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग (पीईबी) के निर्माण, आपूर्ति और स्थापना के लिए यह ऑर्डर मिला है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक विवरण, सेबी मास्टर दिनांक 11 नवंबर, 2024 के साथ पठित, इस पत्र के अनुलग्नक A में दिए गए हैं।
क्या करती है BWM वेंचर
इस कंपनी का बिजनेस ज्यादातर बिहार में है। कंपनी के आईपीओ में केवल 2.34 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल था, जिसमें बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। सारथी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र बुक-रनिंग लीड मैनेजर थी।
बीएमडब्ल्यू वेंचर्स लंबे और चपटे स्टील उत्पादों के वितरण में शामिल है। कंपनी टीएमटी बार, जीआई शीट, एचआर शीट, वायर रॉड, गैल्वनाइज्ड कलर-कोटेड शीट और दरवाजों सहित स्टील उत्पादों का व्यापार करती है।
कंपनी डीलरों को ट्रैक्टर इंजन और स्पेयर पार्ट्स का वितरण भी करती है। वितरण के अलावा, यह प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी) के निर्माण, पीवीसी पाइपों के निर्माण और बिहार में भारतीय रेलवे के लिए पुलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टील गर्डरों के आरडीएसओ-अनुमोदित निर्माण में भी लगी हुई है।
