Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bitcoin में भारी गिरावट, 1 लाख डॉलर पर आया; जितनी तेजी से गिरा, वैसे ही करेगा रिकवर? क्या बोले एक्सपर्ट

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    बुधवार को क्रिप्टो मार्केट (crypto market crash) में भारी गिरावट आई, जिससे बिटकॉइन 1 लाख डॉलर तक गिर गया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह गिरावट वैश्विक बाजार में बिकवाली और क्रिप्टो के अत्यधिक मूल्यांकन के डर के कारण हुई है। ETF इनफ्लो और संस्थागत निवेश बढ़ने से बाजार में रिकवरी की उम्मीद है। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई जैसे खतरे बने हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bitcoin में भारी गिरावट, 1 लाख डॉलर पर आया; जितनी तेजी से गिरा, वैसे ही करेगा रिकवर?

    नई दिल्ली| crypto market crash: क्रिप्टो मार्केट में बुधवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली। कभी 1,20,000 डॉलर की ऊंचाई छूने वाला बिटकॉइन (Bitcoin) लुढ़कर 1 लाख डॉलर के लेवल पर आ गया। जून के बाद यह इसका सबसे निचला स्तर है। ईथेरियम (Ethereum) में करीब 6.7% और Solana में 3% की गिरावट दर्ज की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं डॉजेकॉइन (Dogecoin) और एक्सआरपी (XRP) जैसे टोकन भी नीचे आए। हालांकि, खबर लिखे जाने तक बिटकॉइन में थोड़ा सुधार आया और यह 1,01,939 डॉलर के लेवल पर ट्रेड करता दिखा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह गिरावट वैश्विक मार्केट में बढ़ती बिकवाली और क्रिप्टो में अत्यधिक वैल्यूएशन के डर के कारण हुई है।

    एनालिटिक्स फर्म CoinGlass के डेटा के अनुसार, इस हफ्ते 1.27 अरब डॉलर से ज्यादा की लीवरेज पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं। यानी, जिन ट्रेडर्स ने बढ़त पर दांव लगाया था, उन्हें भारी नुकसान हुआ। पिछले 24 घंटे में करीब 2 अरब डॉलर की पोजीशंस खत्म हो गईं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि अब कई ऑप्शन ट्रेडर्स बिटकॉइन के 80 हजार डॉलर तक गिरने की संभावना पर दांव लगा रहे हैं।

    रिकवरी के क्या हैं आसार?

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गिरावट अल्पकालिक झटका हो सकती है। जैसे-जैसे ETF इनफ्लो और संस्थागत निवेश बढ़ेगा, क्रिप्टो मार्केट दोबारा रिकवर कर सकता है। Bitget के चीफ एनालिस्ट रायन ली (Ryan Lee) के मुताबिक, यह 'सतर्क शांति' क्रिप्टो मार्केट के लिए हेल्दी कंसॉलिडेशन फेज है। इससे सट्टेबाजी कम होगी और मार्केट में स्थिरता बढ़ेगी।

    यह भी पढ़ें- Bitcoin के 17 साल बेमिसाल... डिजिटल कोड से ट्रिलियन डॉलर तक, कैसे बदली दुनिया की फाइनेंस कहानी?

    ली का कहना है कि अगर वैश्विक संकेत सुधरते हैं, तो बिटकॉइन 1,15,000 से 1,20,000 डॉलर तक जा सकता है, जबकि ईथेरियम 4,200 डॉलर के पास पहुंच सकता है। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई के आंकड़े बाजार के लिए खतरा बने हुए हैं। ली का मानना है कि यह दौर क्रिप्टो इंडस्ट्री की लंबी अवधि की मजबूती की ओर इशारा करता है।

    वहीं, CoinCodex के अनुसार, बिटकॉइन 2026 तक लगभग 1,36,000 डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी मौजूदा स्तर से करीब 34% की बढ़त संभव है। हालांकि, फिलहाल सेंटीमेंट बेयरिश है और Fear & Greed Index केवल  21 (Extreme Fear) दिखा रहा है।

    आखिर तेजी से क्यों आ रही गिरावट?

    बिटगेट के सीओओ वुगर उज़ी जेड (Vugar Usi Zade) का मानना है कि मार्केट की मौजूदा गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं-

    1. अमेरिका का गवर्नमेंट शटडाउन: एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिकी सरकार के शटडाउन ने लिक्विडिटी फ्लो को बुरी तरह प्रभावित किया है। गवर्नमेंट शटडाउन के चलते मार्केट में नकदी की कमी और निवेशकों का भरोसा दोनों कमजोर हुए हैं।
    2. ओवर-लीवरेज और लिक्विडेशन: मार्केट में लीवरेज यानी उधारी पर ट्रेडिंग का स्तर अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। हालिया 20 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन ने मार्केट में डर और गिरावट दोनों बढ़ा दिए हैं। क्रिप्टो ने 6 अक्टूबर से अब तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मार्केट कैप खो दिया है, लेकिन ये ज्यादा तकनीकी कारणों से हुआ है न कि फंडामेंटल वजहों से।

    DeFi हैक ने बढ़ा दी टेंशन...

    उधर, पिछले दिनों बैलेंसर (Balancer) हैक में 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की चोरी ने मार्केट के भरोसे को और कमजोर किया है। DeFi की तेजी सुरक्षा से आगे निकल गई है। जब तक प्रोजेक्ट्स सिक्योरिटी पर सख्त नहीं होंगे, मेनस्ट्रीम एडॉप्शन मुश्किल रहेगा।

    "बिटकॉइन से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां बिटकॉइन लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)