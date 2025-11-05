Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bitcoin के 17 साल बेमिसाल... डिजिटल कोड से ट्रिलियन डॉलर तक, कैसे बदली दुनिया की फाइनेंस कहानी?

    By Jagran NewsEdited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    31 अक्टूबर 2008 को बिटकॉइन श्वेतपत्र (Bitcoin Whitepaper) ने वित्तीय प्रणाली में क्रांति ला दी। सत्रह वर्षों में, यह डिजिटल मुद्रा से मल्टी-ट्रिलियन डॉलर मार्केट बन गया है। बिटकॉइन का समुदाय कोड और पारदर्शिता पर आधारित है। 2025 तक डिजिटल संपत्ति बाजार का मूल्य 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र नवाचार का केंद्र है, जहाँ नियमों को कोड में शामिल किया जा रहा है। बिटकॉइन ने सिखाया कि भरोसा कोड और गणना पर टिक सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bitcoin के बेमिसाल 17 साल... डिजिटल कोड से ट्रिलियन डॉलर तक, कैसे बदली दुनिया की फाइनेंस कहानी?

    नई दिल्ली | 31 अक्टूबर 2008...ये वो तारीख है, जब एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया, जिसने पैसे, भरोसे और फाइनेंशियल सिस्टम की परिभाषा ही बदल कर रख दी। यह था- बिटकॉइन श्वेतपत्र (Bitcoin Whitepaper), जिसने एक ऐसी पीयर-टू-पीयर प्रणाली का खाका पेश किया, जिसमें बिना किसी बैंक या संस्था के लोग आपस में सीधे लेनदेन कर सकते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह विचार सिर्फ तकनीकी नहीं था, बल्कि एक नई सोच का प्रतीक था। भरोसा अब किसी संस्था या सरकार पर नहीं, बल्कि गणना और कोड पर आधारित होगा। इस सिस्टम में क्रिप्टोग्राफी, प्रोत्साहन और वितरित सहमति (Distributed Consensus) को जोड़कर ऐसा ढांचा बनाया गया था, जो किसी एक जगह की गलती या नियंत्रण पर निर्भर नहीं करता था।

    छोटे प्रयोग से ट्रिलियन डॉलर मार्केट तक

    सत्रह साल में बिटकॉइन ने पूरी दुनिया की वित्तीय संरचना को प्रभावित किया है। जो कभी एक ऑनलाइन प्रयोग था, आज वही *मल्टी-ट्रिलियन डॉलर मार्केट* बन चुका है। अब बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल मुद्रा नहीं, बल्कि नई वित्तीय व्यवस्था की नींव है।

    पारंपरिक संपत्तियों के विपरीत, बिटकॉइन की यात्रा बिल्कुल उलटी रही। पहले इसे आम लोगों ने अपनाया, फिर संस्थान आए। यह 'नीचे से ऊपर' उभरने वाला आंदोलन था, जहां आम निवेशकों ने रास्ता बनाया और संस्थागत सिस्टम को बाद में शामिल होना पड़ा।

    बिटकॉइन का असली बल उसके समुदाय में है। कोई केंद्र नहीं, कोई मालिक नहीं, बस कोड और पारदर्शिता पर आधारित सिस्टम। यही वजह है कि इसे सबसे टिकाऊ और लोकतांत्रिक वित्तीय नवाचार माना जाता है।

    यह भी पढ़ें- क्या है ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स, देश का युवा कैसे भारत को बना सकता है नई डिजिटल ताकत?

    संस्थागत भागीदारी और बड़ा बदलाव

    2025 तक डिजिटल संपत्ति बाजार का मूल्य 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुंच चुका है, जिसमें बिटकॉइन की हिस्सेदारी करीब 60% है। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में, वैश्विक एक्सचेंज-ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक हफ्ते में 6 अरब डॉलर का निवेश आया, जिसमें आधा हिस्सा बिटकॉइन का था। अब निवेश सिर्फ शौक या प्रयोग नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का हिस्सा बन चुका है।

    बिटकॉइन को आज 'सेफ्टी नेट' और 'लिक्विडिटी एसेट' दोनों माना जाता है। यानी यह सुरक्षा भी देता है और आसानी से बदला जा सकता है। कस्टडी, सेटलमेंट और अनुपालन के ढाँचे मजबूत होने से बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट अब पारंपरिक वित्त से टकराने के बजाय उसी में जुड़ते जा रहे हैं।

    एशिया-प्रशांत: नियमों और नवाचार की प्रयोगशाला

    एशिया-प्रशांत क्षेत्र आज इस परिवर्तन का केंद्र बन गया है। चैनालिसिस (Chainalysis) की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2025 तक इस क्षेत्र में ऑन-चेन ट्रांजेक्शन वैल्यू 2.36 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जो पिछले साल से 69% ज्यादा है। भारत, जापान, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और दक्षिण कोरिया सभी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

    • जापान और सिंगापुर ने ऐसे फ्रेमवर्क बनाए हैं, जो डिजिटल एसेट्स को मौजूदा पेमेंट और सिक्योरिटीज सिस्टम से जोड़ते हैं।
    • हॉन्गकॉन्ग और दक्षिण कोरिया खुदरा निवेशकों के लिए सुरक्षित रास्ते बना रहे हैं।
    • भारत में अब FIU पंजीकरण, KYC मानकीकरण और Web3 संवाद तेजी से बढ़ रहे हैं।

    अब फोकस इस पर है कि कैसे विकेंद्रीकरण (Decentralization) को सुरक्षित रखते हुए नियम लागू किए जाएं। सवाल यह नहीं है कि नियम चाहिए या नहीं, बल्कि यह कि भरोसा और पारदर्शिता को तकनीक के ज़रिए कैसे डिज़ाइन किया जाए।

    जब रेगुलेशन कोड में शामिल हो

    अब रेगुलेशन का मतलब केवल पेपरवर्क या जांच नहीं रह गया है। ब्लॉकचेन ने यह साबित किया है कि नियमों को सीधे कोड में लिखा जा सकता है। हर ट्रांजेक्शन समय-मुद्रित (Time-stamped) और हमेशा के लिए दर्ज होता है। इससे ट्रैकिंग आसान होती है और धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। अगर इसे सही तरह से अपनाया जाए, तो ब्लॉकचेन-आधारित सिस्टम पारंपरिक बैंकों से भी ज्यादा अनुपालक और पारदर्शी (Compliant and transparent) हो सकते हैं। यह, प्रतिक्रियाशील जांच (Reactive Investigation) की बजाय निरंतर निगरानी (Continuous Monitoring) वाला सिस्टम बन सकता है, यानी निगरानी हमेशा जारी रहेगी।

    एसेट से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर तक

    अब उद्योग दो दिशाओं में बढ़ रहा है। पहला- विस्तार और दूसरा एकीकरण। विस्तार यानी भागीदारी और उपयोग बढ़ाना। और एकीकरण यानी पारंपरिक वित्त से जोड़ना। अब टोकनाइज्ड एसेट्स यानी डिजिटल टोकन के रूप में वास्तविक संपत्तियां 12 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की हैं। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ट्रेजरी, ट्रेड फाइनेंस और कार्बन मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी हो रहा है। स्टेबलकॉइन्स यानी डिजिटल डॉलर अब इस ईकोसिस्टम की रीढ़ बन चुके हैं, जो ब्लॉकचेन की गति को पारंपरिक बैंकिंग के साथ जोड़ते हैं।

    जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च के अनुसार, अमेरिकी डॉलर आधारित स्टेबलकॉइन मार्केट अब 225 अरब डॉलर का है, जो कुल 3 ट्रिलियन डॉलर के क्रिप्टो इकोसिस्टम का लगभग 7% हिस्सा है। इस पूरी प्रणाली में बिटकॉइन अब भी 'बेस लेयर' है। वही सिक्योरिटी और लिक्विडिटी मानक तय करता है, जिस पर बाकी तकनीकी परतें खड़ी होती हैं।

    17 साल बाद...क्या आया बदलाव?

    बिटकॉइन का मूल दस्तावेज कोई आर्थिक घोषणापत्र नहीं था, बल्कि एक तकनीकी प्रयोग था। यह दिखाने के लिए कि भरोसा किसी संस्था पर नहीं, बल्कि कोड और गणना पर भी टिक सकता है। आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, टोकनाइज्ड एसेट्स और वेब3 जैसे सभी नवाचार इसी सोच से निकले हैं। 17 साल बाद भी बिटकॉइन का यही संदेश कायम है, भरोसा डिजाइन किया जा सकता है। जैसे-जैसे डिजिटल संपत्तियां परिपक्व हो रही हैं, वैसे-वैसे रेगुलेशन और पारदर्शिता सबसे अहम विषय बनते जा रहे हैं।

    एशिया-प्रशांत क्षेत्र इस संतुलन को तय करने की दिशा में सबसे आगे है, जहां नवाचार और निगरानी, दोनों साथ चल रहे हैं। आने वाले समय में यही मॉडल तय करेगा कि वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था कैसी दिखेगी। एक ऐसी दुनिया जहां, भरोसा कागज या हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि कोड की सटीकता और पारदर्शिता से बनेगा।

    यानी संक्षेप में कहें तो 17 साल बाद बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि डिजिटल भरोसे का प्रतीक बन गया है। जिस विचार ने कोड पर भरोसा सिखाया, वही अब दुनिया के वित्तीय भविष्य का आधार बन चुका है।

    (लेखक: एसबी शेखर, एशिया-प्रशांत क्षेत्र प्रमुख, बायनेन्स)