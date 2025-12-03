Binance को Yi He के रूप में मिला नया को-CEO, प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो यूजर्स की संख्या पहुंची 30 करोड़

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बाइनेंस (Binance) ने ब्लॉकचेन वीक में स्टेज पर अनाउंस किया कि उसके को-फाउंडर, Yi He को को-CEO अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में डुअल लीडरशिप स्ट्रक्चर को औपचारिक रूप मिल गया है। वह मौजूदा CEO रिचर्ड टेंग के साथ यह भूमिका शेयर करेंगी।

    दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में इस अपॉइंटमेंट की घोषणा की गई। 3 दिसंबर, 2025 को कंपनी के एक बयान और रेगुलेटरी मीडिया फाइलिंग में इसकी पुष्टि की गई। नए स्ट्रक्चर के तहत, टेंग और यी हे मिलकर स्ट्रैटेजी की देखरेख करने का प्लान बना रहे हैं। टेंग मुख्य रूप से लीगल, रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल रिश्तों पर फोकस करेंगे। इसके अलावा, यी हे प्रोडक्ट, रिटेल ऑपरेशन और यूजर-फेसिंग बिज़नेस पर फोकस करेंगे।

    बिनेंस के CEO रिचर्ड टेंग ने कहा,

    यी, बिनेंस के लॉन्च के बाद से ही एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का एक अहम हिस्सा रही हैं। उनके इनोवेटिव और यूजर-फोकस्ड अप्रोच ने कंपनी के विजन, कल्चर और बॉटम-अप बिज़नेस स्ट्रेटेजी को बनाने में अहम भूमिका निभाई है।” “यह अपॉइंटमेंट एक नेचुरल प्रोग्रेस है और वह ऑर्गनाइजेशन को और मजबूती से आगे ले जाती रहेंगी।

    बिनेंस के CEO रिचर्ड टेंग ने कहा कि हम दुनिया में सबसे भरोसेमंद और रेगुलेटेड एक्सचेंज बने रहने के लिए डेडिकेटेड हैं, हमेशा अपने यूजर्स को सबसे पहले रखते हैं। यी हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने और प्रोडक्ट इनोवेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम एक बिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। साथ मिलकर, हम Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और फाइनेंसियल फ्रीडम को बढ़ावा देने पर फोकस कर रहे हैं, जिससे लोग ज्यादा खुले और फेयर फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सा ले सकें।

    यी हे ने कहा,

    मुझे रिचर्ड के साथ काम करके गर्व महसूस हो रहा है, जिनके पास रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट में दशकों का अनुभव है और वे शुरुआती दिनों में क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाले पहले लोगों में से थे। साथ मिलकर, हम अलग-अलग नजरिए लाते हैं और इस अहम समय में इंडस्ट्री के भविष्य को लीड करने में कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी से अपनी ग्लोबल मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और अपने यूजर्स को हमेशा सेंटर में रखते हुए सस्टेनेबल इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।

    यी ही बाइनेंस के ओरिजिनल आर्किटेक्ट में से एक हैं, जो पहले OKCoin (अब OKX) में काम कर चुकी हैं और 2014 में CZ को वहां रिक्रूट किया था। एक्सचेंज के अंदर, उन्होंने ब्रांड, मार्केटिंग और कस्टमर-फेसिंग स्ट्रैटेजी को लीड किया है, और 2022 से फर्म के वेंचर और इनक्यूबेशन आर्म, बाइनेंस लैब्स की देखरेख कर रही हैं। कंपनी प्रोफाइल उन्हें कई सालों तक एक कोर डिसीजन-मेकर के तौर पर बताती हैं, जिन्हें इंटरनली यूजर-ग्रोथ कैंपेन चलाने का क्रेडिट दिया जाता है, जिससे 2025 के आखिर तक दुनिया भर में बाइनेंस के रजिस्टर्ड अकाउंट्स 300 मिलियन तक पहुंचने में मदद मिली।

    यी ही ने CZ के चल रहे असर के बारे में सवालों के जवाब दिए, इस बात पर जोर दिया कि उनका प्रोफेशनल रोल उनके पर्सनल रिश्ते से अलग है। 

