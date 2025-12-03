Binance को Yi He के रूप में मिला नया को-CEO, प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो यूजर्स की संख्या पहुंची 30 करोड़

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बाइनेंस (Binance) ने ब्लॉकचेन वीक में स्टेज पर अनाउंस किया कि उसके को-फाउंडर, Yi He को को-CEO अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में डुअल लीडरशिप स्ट्रक्चर को औपचारिक रूप मिल गया है। वह मौजूदा CEO रिचर्ड टेंग के साथ यह भूमिका शेयर करेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Leadership Update:



We are delighted to welcome Binance co-founder @heyibinance into her new role as Co-CEO.



Yi has always played an important role, shaping our culture, driving innovation, and championing a user-first approach across our entire ecosystem.



Her leadership has… pic.twitter.com/CqsuTkb0gc — Binance (@binance) December 3, 2025 दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में इस अपॉइंटमेंट की घोषणा की गई। 3 दिसंबर, 2025 को कंपनी के एक बयान और रेगुलेटरी मीडिया फाइलिंग में इसकी पुष्टि की गई। नए स्ट्रक्चर के तहत, टेंग और यी हे मिलकर स्ट्रैटेजी की देखरेख करने का प्लान बना रहे हैं। टेंग मुख्य रूप से लीगल, रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल रिश्तों पर फोकस करेंगे। इसके अलावा, यी हे प्रोडक्ट, रिटेल ऑपरेशन और यूजर-फेसिंग बिज़नेस पर फोकस करेंगे। बिनेंस के CEO रिचर्ड टेंग ने कहा,

यी, बिनेंस के लॉन्च के बाद से ही एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम का एक अहम हिस्सा रही हैं। उनके इनोवेटिव और यूजर-फोकस्ड अप्रोच ने कंपनी के विजन, कल्चर और बॉटम-अप बिज़नेस स्ट्रेटेजी को बनाने में अहम भूमिका निभाई है।” “यह अपॉइंटमेंट एक नेचुरल प्रोग्रेस है और वह ऑर्गनाइजेशन को और मजबूती से आगे ले जाती रहेंगी। बिनेंस के CEO रिचर्ड टेंग ने कहा कि हम दुनिया में सबसे भरोसेमंद और रेगुलेटेड एक्सचेंज बने रहने के लिए डेडिकेटेड हैं, हमेशा अपने यूजर्स को सबसे पहले रखते हैं। यी हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने और प्रोडक्ट इनोवेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हम एक बिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। साथ मिलकर, हम Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और फाइनेंसियल फ्रीडम को बढ़ावा देने पर फोकस कर रहे हैं, जिससे लोग ज्यादा खुले और फेयर फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सा ले सकें। यी हे ने कहा,