BHEL को NTPC से मिला भारी-भरकम 6650 करोड़ रुपये का ठेका, शेयर में तेजी; किस काम में लगेगा ये रकम

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में दर्लीपाली सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 800 मेगावाट की इकाई स्थापित करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड से 6,650 करोड़ रुपये का ठेका मिला है।

बीएचईएल को एनटीपीसी लिमिटेड से 1x800 मेगावाट दर्लीपाली एसटीपीपी के दूसरे चरण का ठेका मिला है। यह ठेका इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण (ईपीसी) कार्यों से संबंधित है। इसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ निर्माण और उसे चालू करने का काम भी शामिल है।

7 नवंबर, 2025 तक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) का शेयर ₹263.75 पर कारोबार कर रहा है, यह पिछले बंद भाव से 1.42% की तेजी है। दिन के कारोबार में शेयर ₹264.5 के उच्चतम और ₹255.3 के निम्नतम स्तर तक पहुंचा। इसका शेयर 6 महीने में 17.03% उछला है। 5 साल में यह 842.75% का रिटर्न दे चुका है।

BHEL के बारे में Bharat Heavy Electricals Ltd is an integrated power plant equipment manufacturer engaged in design, engineering, manufacture, erection, testing, commissioning and servicing of a wide range of products and services for the core sectors of the economy, viz. Power, transmission, Industry, transportation, renewable energy, Oil & Gas and defence.[1] It is the flagship engineering and manufacturing company of India owned and controlled by the Govt. of India.