    BHEL को NTPC से मिला भारी-भरकम 6650 करोड़ रुपये का ठेका, शेयर में तेजी; किस काम में लगेगा ये रकम

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को एनटीपीसी लिमिटेड से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में दर्लीपाली सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 800 मेगावाट की इकाई स्थापित करने के लिए 6,650 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इस ठेके में इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण (ईपीसी) कार्य शामिल हैं, जिसे 48 महीने में पूरा किया जाना है।

    BHEL को NTPC से मिला भारी-भरकम 6650 करोड़ रुपये का ठेका

    नई दिल्ली। इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में दर्लीपाली सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 800 मेगावाट की इकाई स्थापित करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड से 6,650 करोड़ रुपये का ठेका मिला है।

    बीएचईएल को एनटीपीसी लिमिटेड से 1x800 मेगावाट दर्लीपाली एसटीपीपी के दूसरे चरण का ठेका मिला है। यह ठेका इंजीनियरिंग, खरीद व निर्माण (ईपीसी) कार्यों से संबंधित है। इसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, उपकरणों की आपूर्ति के साथ-साथ निर्माण और उसे चालू करने का काम भी शामिल है।

    कंपनी सूचना के अनुसार, इस ठेका का कुल आकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर 6,650 करोड़ रुपये से अधिक है। काम के ठेका दिए जाने की तारीख से 48 महीने में पूरे करने किए जाने की संभावना है।

    7 नवंबर, 2025 तक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) का शेयर ₹263.75 पर कारोबार कर रहा है, यह पिछले बंद भाव से 1.42% की तेजी है। दिन के कारोबार में शेयर ₹264.5 के उच्चतम और ₹255.3 के निम्नतम स्तर तक पहुंचा। इसका शेयर 6 महीने में 17.03% उछला है। 5 साल में यह 842.75% का रिटर्न दे चुका है। 

    BHEL के बारे में

    Bharat Heavy Electricals Ltd is an integrated power plant equipment manufacturer engaged in design, engineering, manufacture, erection, testing, commissioning and servicing of a wide range of products and services for the core sectors of the economy, viz. Power, transmission, Industry, transportation, renewable energy, Oil & Gas and defence.[1] It is the flagship engineering and manufacturing company of India owned and controlled by the Govt. of India.

    भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक पावर प्लाइंट जुड़े पार्ट्स को बनाने का काम करती है। यह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे पावर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रेन्यूएबल एनर्जी, तेल एवं गैस और रक्षा के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में लगी है। यह भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार के पास है। 

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     

