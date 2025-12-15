BHEL Dividend: दिग्गज PSU कंपनी ने सरकार की भर दी झोली, इतने करोड़ रुपये का दिया भारी-भरकम डिविडेंड

Language
    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    BHEL ने भारत सरकार को 2024-25 के लिए 109.98 करोड़ रुपये का अंतिम डिविडेंड दिया है।

    नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल (BHEL) ने सोमवार को कहा कि उसने भारत सरकार को 2024-25 के लिए 109.98 करोड़ रुपये का अंतिम डिविडेंड दिया है। कंपनी के एक बयान के मुताबिक, बीएचईएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के. सदाशिव मूर्ति ने 63.17 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के लिए अंतिम डिविडेंड का चेक भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी को सौंपा।

    इस मौके पर भारी उद्योग सचिव कामरान रिजवी, बीएचईएल के निदेशक मंडल के निदेशक और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कंपनी के शेयरधारकों को वर्ष 2024-25 के लिए कुल 174.10 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया गया।

