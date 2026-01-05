Bharat Coking Coal IPO 9 जनवरी से खुलेगा, प्राइस बैंड 23 रुपये तय; कितना है GMP?
भारत कुकिंग कोल (BCCL) का आईपीओ 9 जनवरी 2026 को खुलेगा, जिसका प्राइस बैंड ₹21-₹23 प्रति शेयर है। यह आईपीओ 13 जनवरी 2026 को बंद होगा। यह कोल इंडिया द्व ...और पढ़ें
नई दिल्ली। कोल सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत कुकिंग कोल (BCCL) का इनिशियल पब्लिक ऑफर (Bharat Coking Coal IPO) शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को खुल रहा है। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 21 रुपये से 23 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। यह आईपीओ 13 जनवरी 2026 (मंगलवार) को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया एक दिन पहले, यानी 8 जनवरी 2026 को खुलेगी।
कितने शेयरों के लिए लगानी होगी बोली?
- न्यूनतम लॉट साइज: 600 इक्विटी शेयर
न्यूनतम निवेश
₹21 के भाव पर: ₹12,600
₹23 के भाव पर: ₹13,800
इसके बाद बोली 600 शेयरों के गुणक में लगाई जा सकेगी।
कितना चल रहा GMP
इनवेस्टरगेन के मुताबिक भारत कुकिंग कोल आईपीओ GMP (Bharat Coking Coal IPO GMP) 16 रुपये है। जो 39 रुपये या 69.57% का गेन दिखाता है। यह अनुमानों पर अधारित होते हैं जिससे इनमें बदलाव हो सकता है।
आईपीओ का साइज और स्ट्रक्चर
BCCL का यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसमें प्रमोटर Coal India Limited द्वारा 46.57 करोड़ तक इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे।
कंपनी को इस इश्यू से कोई नया फंड नहीं मिलेगा, बल्कि यह सरकार/प्रमोटर की हिस्सेदारी घटाने का कदम है।
देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक
BCCL वित्त वर्ष 2025 में भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी रही है। घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में इसकी 58.5% हिस्सेदारी है। वहीं अनुमानित कोकिंग कोल भंडार करीब 7,910 मिलियन टन का है। स्टील और पावर सेक्टर के लिए कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल का उत्पादन करती है।
उत्पादन और ऑपरेशंस में मजबूत ग्रोथ
कोयला उत्पादन FY22 में 30.51 मिलियन टन और FY25 40.50 मिलियन टन रहा। वहीं FY24 में रिकॉर्ड 39.11 मिलियन टन कोकिंग कोल उत्पादन हुआ।
FY24 में कच्चे कोयले की अब तक की सबसे अधिक 39.27 मिलियन टन ऑफटेक है।
कंपनी के पास कुल 34 चालू खदानें, 26 ओपनकास्ट, 4 अंडरग्राउंड और 4 मिक्स्ड माइंस हैं। इसका ऑपरेशनल एरिया 288.31 वर्ग किलोमीटर (झरिया और रानीगंज कोलफील्ड) है।
वित्तीय प्रदर्शन
- FY25 में रेवेन्यू: ₹13,802.55 करोड़
- FY25 में नेट प्रॉफिट: ₹1,240.19 करोड़
- FY23 में नेट प्रॉफिट: ₹664.78 करोड़
वहीं, 30 सितंबर 2025 को समाप्त छह महीनों में रेवेन्यू ₹5,659.02 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹123.88 करोड़ रहा।
कर्मचारियों और शेयरधारकों के लिए रिजर्वेशन
एम्प्लॉयी कोटा: 2.33 करोड़ शेयर
कर्मचारियों को ₹1 प्रति शेयर की छूट
शेयरहोल्डर कोटा: 4.66 करोड़ शेयर
इश्यू में 50% तक QIBs और 15% NII, 35% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है।
इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर IDBI Capital Markets & Securities, ICICI Securities और रजिस्ट्रार KFin Technologies है।
"IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
