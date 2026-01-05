Bharat Coking Coal IPO 9 जनवरी से खुलेगा, प्राइस बैंड 23 रुपये तय; कितना है GMP?

नई दिल्ली। कोल सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत कुकिंग कोल (BCCL) का इनिशियल पब्लिक ऑफर (Bharat Coking Coal IPO) शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को खुल रहा है। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 21 रुपये से 23 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। यह आईपीओ 13 जनवरी 2026 (मंगलवार) को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली प्रक्रिया एक दिन पहले, यानी 8 जनवरी 2026 को खुलेगी।

कितने शेयरों के लिए लगानी होगी बोली? न्यूनतम लॉट साइज: 600 इक्विटी शेयर न्यूनतम निवेश ₹21 के भाव पर: ₹12,600

₹23 के भाव पर: ₹13,800 इसके बाद बोली 600 शेयरों के गुणक में लगाई जा सकेगी। कितना चल रहा GMP इनवेस्टरगेन के मुताबिक भारत कुकिंग कोल आईपीओ GMP (Bharat Coking Coal IPO GMP) 16 रुपये है। जो 39 रुपये या 69.57% का गेन दिखाता है। यह अनुमानों पर अधारित होते हैं जिससे इनमें बदलाव हो सकता है।

आईपीओ का साइज और स्ट्रक्चर

BCCL का यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसमें प्रमोटर Coal India Limited द्वारा 46.57 करोड़ तक इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे।

कंपनी को इस इश्यू से कोई नया फंड नहीं मिलेगा, बल्कि यह सरकार/प्रमोटर की हिस्सेदारी घटाने का कदम है।

देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक

BCCL वित्त वर्ष 2025 में भारत की सबसे बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनी रही है। घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में इसकी 58.5% हिस्सेदारी है। वहीं अनुमानित कोकिंग कोल भंडार करीब 7,910 मिलियन टन का है। स्टील और पावर सेक्टर के लिए कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल का उत्पादन करती है।

उत्पादन और ऑपरेशंस में मजबूत ग्रोथ कोयला उत्पादन FY22 में 30.51 मिलियन टन और FY25 40.50 मिलियन टन रहा। वहीं FY24 में रिकॉर्ड 39.11 मिलियन टन कोकिंग कोल उत्पादन हुआ।

FY24 में कच्चे कोयले की अब तक की सबसे अधिक 39.27 मिलियन टन ऑफटेक है।