Dividend Stock: 90 रुपये का डिविडेंड चाहिए? तो इस तारीख से पहले खरीद लें ये शेयर
कीटनाशक कंपनी बायर क्रॉप साइंस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 90 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड (Rs 90 Interim Dividend) घोषित किया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर, 2025 और पेमेंट डेट 3 दिसंबर, 2025 तय की गई है। कंपनी ने पहले अगस्त 2025 में 35 रुपये का अंतिम डिविडेंड दिया था। शुक्रवार को बीएसई पर शेयर 3.42 फीसदी गिरकर बंद हुआ।
नई दिल्ली। कीटनाशक और कृषि रसायन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड (DividendStock) की घोषणा की है। यह कॉर्पोरेट घोषणा वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही की आय जारी होने के साथ ही की गई। कंपनी ने 90 रुपये के डिविडेंड के लिए पेमेंट डेट और रिकॉर्डडेट भी तय कर दी है।
BSE 500 कंपनी के अंतर्गत आने वाली डिविडेंड कंपनी का नाम बायरक्रॉपसाइंस लिमिटेड, जिसका बीएसई पर 9 नवंबर, 2025 तक मार्केट कैप 20,652.46 करोड़ रुपये है।
बायर क्रॉपसाइंस डिविडेंड 2025
कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 90 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित (Rs 90 Interim Dividend) किया है।
कंपनी ने 7 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, "...कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 90 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।"
बायर क्रॉप साइंस डिविडेंड 2025 रिकॉर्ड डेट
कंपनी ने डिविडेंड पात्रता के लिए रिकॉर्डडेट 14 नवंबर, 2025 तय की है। फाइलिंग में कहा गया है, "उक्त अंतरिम डिविडेंड का भुगतान बुधवार, 3 दिसंबर, 2025 को उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।"
बायर क्रॉप साइंस डिविडेंड 2025 पेमेंट डेट
जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के भुगतान की तिथि 3 दिसंबर, 2025 तय की है।
बायर क्रॉप साइंस डिविडेंड इतिहास
कंपनी ने अगस्त 2025 में रिकॉर्ड तिथि के साथ 35 रुपये के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की थी। इससे पहले, नवंबर 2024 में रिकॉर्ड तिथि के साथ 90 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया गया था।
बायर क्रॉप साइंस शेयर प्राइस
शुक्रवार को बीएसई पर शेयर पिछले बंद भाव से 3.42 फीसदी की गिरावट के साथ 4595.35 रुपये पर बंद हुआ। यह शेयर हफ्ते में 5 फीसदी से ज़्यादा गिर गया है। 1, 3 और 6 महीनों में शेयर क्रमशः 8 फीसदी, 19 फीसदी और 1 फीसदी गिरे हैं। 1, 2, 3 और 5 वर्षों में स्टॉक में क्रमशः 30 फीसदी, 14 फीसदी, 1 फीसदी और 17 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली। बीएसई एनालिटिक्स के अनुसार, 10 वर्षों में शेयरों में 34 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
