Dividend Stock: 90 रुपये का डिविडेंड चाहिए? तो इस तारीख से पहले खरीद लें ये शेयर

नई दिल्ली। कीटनाशक और कृषि रसायन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 26 के लिए अंतरिम डिविडेंड (DividendStock) की घोषणा की है। यह कॉर्पोरेट घोषणा वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही की आय जारी होने के साथ ही की गई। कंपनी ने 90 रुपये के डिविडेंड के लिए पेमेंट डेट और रिकॉर्डडेट भी तय कर दी है।

BSE 500 कंपनी के अंतर्गत आने वाली डिविडेंड कंपनी का नाम बायरक्रॉपसाइंस लिमिटेड, जिसका बीएसई पर 9 नवंबर, 2025 तक मार्केट कैप 20,652.46 करोड़ रुपये है। बायर क्रॉपसाइंस डिविडेंड 2025 कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 90 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित (Rs 90 Interim Dividend) किया है। कंपनी ने 7 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, "...कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 नवंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 रुपये मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 90 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।"

बायर क्रॉप साइंस डिविडेंड 2025 रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिविडेंड पात्रता के लिए रिकॉर्डडेट 14 नवंबर, 2025 तय की है। फाइलिंग में कहा गया है, "उक्त अंतरिम डिविडेंड का भुगतान बुधवार, 3 दिसंबर, 2025 को उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।"