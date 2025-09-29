IPO News: Altanta Electrical IPO से कितना हुआ निवेशकों को फायदा, कितने पर हुआ लिस्ट?

Altanta Electrical IPO ने निवेशकों को जमकर फायदा दिया है। इसकी लिस्टिंग से निवेशकों को 13.66 फीसदी का लाभ मिला है। ये आईपीओ निवेशकों की उम्मीद पर खरा उतरा है। इसका इश्यू प्राइस 754 रुपये प्रति शेयर का है। आइए जानते हैं कि इस आईपीओ से निवेशकों को कुल मुनाफा कितना हुआ है।

नई दिल्ली। Atlanta Electrical IPO ने निवेशकों की सही कमाई करा दी है। इसकी लिस्टिंग से 13.66 फीसदी का लाभ मिला है। इसका इश्यू प्राइस 754 रुपये का है। किसी आईपीओ से हकीकत में कितना मुनाफा मिला है, ये उसकी लिस्टिंग पर ही पता चलता है।

सबसे पहले जानते हैं कि Atlanta Electrical IPO कितने पर लिस्ट हुआ। Atlanta Electrical IPO: कितने पर हुआ लिस्ट? इसका इश्यू प्राइस 754 रुपये का था। इसकी लिस्टिंग 857 रुपये प्रति शेयर पर हुई है। इससे निवेशकों कुल 103 रुपये प्रति शेयर का मुनाफा मिला है। इस आईपीओ का लॉट साइज 19 शेयर्स का है। इस आईपीओ से निवेशकों को कुल 1957 रुपये का लाभ मिला है।

इस आईपीओ में निवेशकों ने कुल 14.326 रुपये लगाए हैं। अब जानते हैं कि अभी इसका शेयर प्राइस क्या चल रहा है। Atlanta Electrical का कितना है शेयर प्राइस? Atlanta Electrical की लिस्टिंग तो पॉजिटिव हुई है। हालांकि इसकी लिस्टिंग के बाद ही इसका शेयर प्राइस कम होने लगा है। इसके शेयर की कीमत अभी 812.90 रुपये चल रही है। इसमें 44.10 रुपये प्रति शेयर की गिरावट है, जो प्रतिशत में 5.15 फीसदी है।

Atlanta Electrical IPO बेसिक डिटेल प्राइस बैंड- 718 रुपये से 754 रुपये

लॉट साइज- 19 इक्विटी शेयर्स इस आईपीओ का प्राइस बैंड 718 रुपये से 754 रुपये था। इसका इश्यू प्राइस 754 रुपये का था। साथ ही इस आईपीओ को लेने के लिए 19 शेयर्स खरीदने होते। इसका अर्थ हुआ कि निवेशकों को इस आईपीओ को लेने के लिए 14.326 रुपये निवेश करने होंगे।

