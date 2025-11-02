Ashish Kacholia Portfolio: 15+ कंपनी और ₹4488 करोड़ का निवेश, सामने आया आशीष कचोलिया का पूरा पोर्टफोलियो

नई दिल्ली| Ashish Kacholia Portfolio: दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने स्मॉलकैप कंपनी में करोड़ों का निवेश किया है। उन्होंने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स (Knowledge Marine & Engineering Works) नाम की कंपनी में 52,632 शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी ने उन्हें अलॉट भी कर दिए हैं। ये अलॉटमेंट ₹1,900 प्रति शेयर की दर से हुआ है। इस निवेश की कुल वैल्यू करीब 10 करोड़ रुपए है, जिसे बोर्ड ने 30 अक्टूबर को मंजूरी दी है। इसे मिलाकर इस कंपनी में आशीष कचोलिया का कुल निवेश 77 करोड़ रुपए हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है कि उनके नए निवेश के बाद कंपनी के स्टॉक में 5% की तेजी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों यह शेयर रफ्तार पकड़ेगा। इस बीच आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने सितंबर 2025 तक 15 से ज्यादा कंपनियों में 4488 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं और उन्होंने किन-किन कंपनियों में निवेश कर रखा है?