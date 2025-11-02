Ashish Kacholia Portfolio: 15+ कंपनी और ₹4488 करोड़ का निवेश, सामने आया आशीष कचोलिया का पूरा पोर्टफोलियो
दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia Portfolio) ने नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में 10 करोड़ का निवेश किया, जिससे कंपनी में उनका कुल निवेश 67 करोड़ हो गया। उनके पोर्टफोलियो में शैली इंजीनियरिंग, बीटा ड्रग्स और सफारी इंडस्ट्रीज जैसे कई स्टॉक शामिल हैं। उन्होंने जैन रिसोर्सेज री-साइक्लिंग जैसी कंपनियों में नया निवेश किया है, जबकि कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेची है।
नई दिल्ली| Ashish Kacholia Portfolio: दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने स्मॉलकैप कंपनी में करोड़ों का निवेश किया है। उन्होंने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स (Knowledge Marine & Engineering Works) नाम की कंपनी में 52,632 शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी ने उन्हें अलॉट भी कर दिए हैं। ये अलॉटमेंट ₹1,900 प्रति शेयर की दर से हुआ है। इस निवेश की कुल वैल्यू करीब 10 करोड़ रुपए है, जिसे बोर्ड ने 30 अक्टूबर को मंजूरी दी है। इसे मिलाकर इस कंपनी में आशीष कचोलिया का कुल निवेश 77 करोड़ रुपए हो गया है।
खास बात यह है कि उनके नए निवेश के बाद कंपनी के स्टॉक में 5% की तेजी देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों यह शेयर रफ्तार पकड़ेगा। इस बीच आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने सितंबर 2025 तक 15 से ज्यादा कंपनियों में 4488 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं और उन्होंने किन-किन कंपनियों में निवेश कर रखा है?
यह भी पढ़ें- बढ़ी फीस, घटे रिवॉर्ड्स और गुपचुप बदले बैंकों के नियम; कितना फायदेमंद रह गया आपका क्रेडिट कार्ड? समझें एक-एक डिटेल
आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी कंपनियां?
आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia) का सबसे बड़ा स्टॉक पोर्टफोलियो शैली इंजीनियरिंग (Shaily Engineering) बीटा ड्रग्स (Beta Drugs) और सफारी इंडस्ट्रीज (Safari Industries) जैसे स्टॉक्स में हैं।
|क्रम
|कंपनी का नाम
|निवेश (करोड़ रुपए में)
|1
|Shaily Engineering
|₹584
|2
|Beta Drugs
|₹230
|3
|Safari Industries
|₹180
|4
|Balu Forge
|₹116
|5
|Zaggle Prepaid Ocean
|₹106
|6
|Cosmic CRF
|₹96
|7
|CARYSIL
|₹91
|8
|Yasho Industries
|₹73
|9
|Knowledge Marine & Engg.
|₹67 (पुराना होल्डिंग) + ₹10 Cr (नया निवेश)
|10
|Faze Three
|₹67
|11
|Tanfac Industries
|₹65
|12
|Others (बाकी कंपनियां)
|₹1,122
5 कंपनियों में 90 करोड़ का नया निवेश
आशीष कचोलिया ने पांच कंपनियों में 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का नया निवेश (New Additions) किया है। उनका यह निवेश जैन रिसोर्सेज री-साइक्लिंग, विक्रान इंजीनियरिंग, वी-मार्क, श्री रेफ्रिजरेशन और प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनियों में है। जबकि उन्होंने चार कंपनियों की हिस्सेदारी बेच दी है। इनमें ज्योति स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल ऑटोफाउंड्री, एक्यूटास केमिकल्स और Awfis Space Solutions जैसी कंपनियां शामिल हैं।
|क्रम
|कंपनी का नाम
|अनुमानित निवेश
|1
|Jain Resource Recycling
|₹143 करोड़
|2
|Vikran Engineering
|₹40 करोड़
|3
|V-Marc
|₹37 करोड़
|4
|Shree Refrigerations
|₹32 करोड़
|5
|Pratham EPC Projects
|₹4 करोड़
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।